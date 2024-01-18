Что сейчас происходит в Афганистане?

Афганистан на карте
Афганистан - это государство на стыке Южной и Центральной Азии, не имеющее выхода к морю. Площадь Афганистана чуть более 650 тыс. квадратных километров (почти в три раза меньше, чем площадь Ирана). Современные границы Афганистана были определены в XIX веке в рамках договоренностей так называемой Большой игры (противостояния между Британской и Российской империями). На юго-востоке страна граничит с Пакистаном, на западе - с Ираном, а на севере - с центральноазиатскими странами: Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. На северо-востоке Афганистана находится Ваханский коридор - небольшая граница с Китаем. Горная система Гиндукуш фактически делит Афганистан на северные и южные регионы. В стране 34 вилаята (провинции), столица и самый большой город Афганистана - Кабул.
Кто живет в Афганистане
В последний раз попытка провести перепись населения в Афганистане была предпринята в 1979 году, накануне вторжения советских войск в страну. Тогда численность населения, согласно частично собранным данным, составляла чуть более 15 млн. человек. Несмотря на то, что за годы войны страну покинули более 6 млн человек, сегодня, по данным алгоритмов подсчета численности населения ООН, в Афганистане проживают более 43 млн человек.
Население Афганистана сегодня представлено следующими этническими группами:
- Пуштуны составляют две трети населения. Именно эта этническая группа исторически называлась ”афганцами” еще до того, как топоним ”Афганистан” стал использоваться в качестве обозначения территории. Пуштуны живут на северо-востоке Афганистана. Две крупнейшие группы пуштунов - дуррани и гильзаи.
- Таджики составляют одну четвертую населения Афганистана.
- Хазарейцы (ираноязычный народ)- одна десятая часть населения, около 4 млн человек.
- Узбеков, как и хазарейцев, в Афганистане около 4 млн человек.
- Чараймаки (ираноязычные племена) составляют 4% населения Афганистана
- Туркменов в Афганистане около 3% от населения.
В Афганистане два официальных языка: пушту и дари, которые относятся к иранской группе языков.
Какая религия в Афганистане
Афганистан - это мусульманская страна, где практически все население исповедует ислам. Более 30 млн жителей Афганистана — мусульмане-сунниты. Абсолютное большинство афганских суннитов - ханафиты, около 4 млн человек - последователи суфизма. Около 10 млн жителей Афганистана - мусульмане-шииты.
Афганистан - развитая страна?
Городское население Афганистана чуть менее 10 млн человек. Большая часть населения Афганистана - это фермеры и кочевники.
В середине XX века Афганистан с точки зрения экономического развития значительно отставал от соседних стран. Тем не менее до 1979 года стране, в основном благодаря иностранным инвестициям, прежде всего, из СССР и США, удалось значительно улучшить инфраструктуру и нарастить производственные мощности. В 1970х годах основную статью дохода Афганистана составляла продажа газа СССР.
Значительный урон экономике нанесла 10-летняя Афганская война, а затем афганский конфликт, продолжавшийся с 2001 по 2021 год. В 1990-е годы Афганистан зарабатывал на выращивании опийного мака и контрабанде.
Сегодня экономическая и социальная ситуация в Афганистане остается нестабильной:
- с 2021 года экономика страны сократилась на 25% в основном из-за прекращения экономической помощи после прихода к власти движения ”Талибан” (запрещенного в РФ), а также введения запрета на выращивание опийного мака.
- половина населения Афганистана живет за чертой бедности.
- в стране наблюдается торговый дефицит
- работа банковской системы ограничена
- частный бизнес не имеет возможность получить финансирование.
- в стране наблюдается дефляция из-за низкой покупательской способности населения
- здравоохранение на низком уровне
- значительная часть населения не имеет доступа к среднему образованию.
Несмотря на значительный потенциал, Афганистан - одна из самых слабо развитых экономик мира.
Ресурсы Афганистана
С точки зрения минеральных ресурсов потенциал Афганистана достаточно велик. Согласно данным, собранным международными добывающими компаниями, в том числе и советскими, в стране:
- более 2,2 млрд тонн железной руды
- 1,3 млрд тонн мрамора
- 1,4 млн тонн редкоземельных металлов.
- 183 млн тонн алюминия
- 500 млн тонн известняка
- 22 тонны золота
Общая стоимость афганских ресурсов при условии их регулярной добычи составляет около $ 1 трлн. Однако для того, чтобы начать их производство, понадобится от 7 до 10 лет и значительное финансирование.
Что экспортирует Афганистан
По неофициальным данным таможни за 2023 год, общий объем экспорта Афганистана к сентябрю составил $ 1,3 млрд. Афганистан экспортирует:
- уголь
- товары текстильной промышленности
- продукты питания.
Основные рынки афганских товаров - Пакистан и Индия.
Кто сегодня руководит Афганистаном
Исламский Эмират Афганистан сегодня управляется представителями движения ”Талибан”, запрещенного в Российской Федерации. Афганистан - это теократический эмират, где основная политическая власть принадлежит верховному лидеру - действующему руководителю ”Талибана” - Хайбатулле Ахундзаде. Поскольку Афганистан - исламское государство, руководство осуществляется на основе законов шариата и пуштунвали - свода правил (или кодекса чести) пуштунских племен.
Все правительственные должности в Афганистане занимают члены движения ”Талибан”.
Афганское правительство, действующее с 2021 года, не принимает большинство государств мира в связи с тем, что движение ”Талибан” (запрещенное в РФ) пришло к власти в рамках военного переворота, из-за нарушений прав человека, а также ввиду того, что ряд стран признает ”Талибан” террористической организаций. В основном каналы взаимодействия с международным сообществом остаются скрытыми. Тем не менее нынешнее правительство страны предпринимает усилия для установления сотрудничества, в том числе и с региональными странами.