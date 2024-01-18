Что сейчас происходит в Афганистане?

Афганистан - многонациональная мусульманская страна, в которой в 2021 году в очередной раз сменился политический режим. Что за страна Афганистан, кто ею управляет и как в ней живут люди - рассказываем в этом материале.

Афганистан на карте

Афганистан - это государство на стыке Южной и Центральной Азии, не имеющее выхода к морю. Площадь Афганистана чуть более 650 тыс. квадратных километров (почти в три раза меньше, чем площадь Ирана). Современные границы Афганистана были определены в XIX веке в рамках договоренностей так называемой Большой игры (противостояния между Британской и Российской империями). На юго-востоке страна граничит с Пакистаном, на западе - с Ираном, а на севере - с центральноазиатскими странами: Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. На северо-востоке Афганистана находится Ваханский коридор - небольшая граница с Китаем. Горная система Гиндукуш фактически делит Афганистан на северные и южные регионы. В стране 34 вилаята (провинции), столица и самый большой город Афганистана - Кабул.

Кто живет в Афганистане

В последний раз попытка провести перепись населения в Афганистане была предпринята в 1979 году, накануне вторжения советских войск в страну. Тогда численность населения, согласно частично собранным данным, составляла чуть более 15 млн. человек. Несмотря на то, что за годы войны страну покинули более 6 млн человек, сегодня, по данным алгоритмов подсчета численности населения ООН, в Афганистане проживают более 43 млн человек.

Население Афганистана сегодня представлено следующими этническими группами:

Пуштуны составляют две трети населения. Именно эта этническая группа исторически называлась ”афганцами” еще до того, как топоним ”Афганистан” стал использоваться в качестве обозначения территории. Пуштуны живут на северо-востоке Афганистана. Две крупнейшие группы пуштунов - дуррани и гильзаи. Таджики составляют одну четвертую населения Афганистана. Хазарейцы (ираноязычный народ)- одна десятая часть населения, около 4 млн человек. Узбеков, как и хазарейцев, в Афганистане около 4 млн человек. Чараймаки (ираноязычные племена) составляют 4% населения Афганистана Туркменов в Афганистане около 3% от населения.

В Афганистане два официальных языка: пушту и дари, которые относятся к иранской группе языков.

Какая религия в Афганистане

Афганистан - это мусульманская страна, где практически все население исповедует ислам. Более 30 млн жителей Афганистана — мусульмане-сунниты. Абсолютное большинство афганских суннитов - ханафиты, около 4 млн человек - последователи суфизма. Около 10 млн жителей Афганистана - мусульмане-шииты.

Афганистан - развитая страна?

Городское население Афганистана чуть менее 10 млн человек. Большая часть населения Афганистана - это фермеры и кочевники.

В середине XX века Афганистан с точки зрения экономического развития значительно отставал от соседних стран. Тем не менее до 1979 года стране, в основном благодаря иностранным инвестициям, прежде всего, из СССР и США, удалось значительно улучшить инфраструктуру и нарастить производственные мощности. В 1970х годах основную статью дохода Афганистана составляла продажа газа СССР.

Значительный урон экономике нанесла 10-летняя Афганская война, а затем афганский конфликт, продолжавшийся с 2001 по 2021 год. В 1990-е годы Афганистан зарабатывал на выращивании опийного мака и контрабанде.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня экономическая и социальная ситуация в Афганистане остается нестабильной:

с 2021 года экономика страны сократилась на 25% в основном из-за прекращения экономической помощи после прихода к власти движения ”Талибан” (запрещенного в РФ), а также введения запрета на выращивание опийного мака.

половина населения Афганистана живет за чертой бедности.

в стране наблюдается торговый дефицит

работа банковской системы ограничена

частный бизнес не имеет возможность получить финансирование.

в стране наблюдается дефляция из-за низкой покупательской способности населения

здравоохранение на низком уровне

значительная часть населения не имеет доступа к среднему образованию.

Несмотря на значительный потенциал, Афганистан - одна из самых слабо развитых экономик мира.

Ресурсы Афганистана

С точки зрения минеральных ресурсов потенциал Афганистана достаточно велик. Согласно данным, собранным международными добывающими компаниями, в том числе и советскими, в стране:

более 2,2 млрд тонн железной руды

1,3 млрд тонн мрамора

1,4 млн тонн редкоземельных металлов.

183 млн тонн алюминия

500 млн тонн известняка

22 тонны золота

Общая стоимость афганских ресурсов при условии их регулярной добычи составляет около $ 1 трлн. Однако для того, чтобы начать их производство, понадобится от 7 до 10 лет и значительное финансирование.

Что экспортирует Афганистан

По неофициальным данным таможни за 2023 год, общий объем экспорта Афганистана к сентябрю составил $ 1,3 млрд. Афганистан экспортирует:

уголь

товары текстильной промышленности

продукты питания.

Основные рынки афганских товаров - Пакистан и Индия.

Кто сегодня руководит Афганистаном

Исламский Эмират Афганистан сегодня управляется представителями движения ”Талибан”, запрещенного в Российской Федерации. Афганистан - это теократический эмират, где основная политическая власть принадлежит верховному лидеру - действующему руководителю ”Талибана” - Хайбатулле Ахундзаде. Поскольку Афганистан - исламское государство, руководство осуществляется на основе законов шариата и пуштунвали - свода правил (или кодекса чести) пуштунских племен.

Все правительственные должности в Афганистане занимают члены движения ”Талибан”.

Афганское правительство, действующее с 2021 года, не принимает большинство государств мира в связи с тем, что движение ”Талибан” (запрещенное в РФ) пришло к власти в рамках военного переворота, из-за нарушений прав человека, а также ввиду того, что ряд стран признает ”Талибан” террористической организаций. В основном каналы взаимодействия с международным сообществом остаются скрытыми. Тем не менее нынешнее правительство страны предпринимает усилия для установления сотрудничества, в том числе и с региональными странами.