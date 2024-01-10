История Афганистана: от Гандхары до Талибана*

Афганистан до нашей эры
До создания Эмирата Афганистан в начале XIX века история Афганистана была неразрывно связана с соседними Ираном, Центральной Азией и Индией. Согласно археологическим раскопкам в провинции Бадахшан (на границе с Таджикистаном) первые люди на территории Афганистана проживали еще 50 тыс лет назад. Коренное население области было представлено земледельцами и скотоводами, а урбанизация территории началась в III тыс. до нашей эры.
- Первым крупным царством на северо-востоке современного Афганистана, стала Гандхара, просуществовавшая с XVI по VI вв. до н.э. Население области было представлено индо-иранскими народами.
- Царство Камбоджей граничило с Гандхарой и просуществовало с VII по II до н.э.
- В VI веке до н.э. персидский царь Кир II присоединил Гандахару к своей империи.
- C VI по IV вв. до н.э. на территории современного Афганистана существовала сатрапия (область) державы Ахеменидов (Персия) под названием Ария. Населяли область иранские народы.
- В 330 году территория современного Афганистана была завоёвана Александром Великим в ходе его Индийской кампании. Менее чем за век здесь были построены такие города как Александрия Арийская — современный Герат, и Александрия в Арахозии - современный Кандагар.
- C III в. до н.э. по I в. н.э. территорией Афганистана управляли Империя Маурьев; Греко-Бактрийское царство, Индо-греческое царство, Индо-скифское царство; Индо-Парфянское царство.
Доисламский Афганистан
В начале I века территория современного Афганистана, а также Узбекистана, Пакистана и Северной Индии управлялась Кушанским царством. Правители Кушанского царства сыграли важную роль в распространении буддизма на всём Индийском субконтиненте, в том числе и в Афганистане. Последним царством доисламской эпохи в Афганистане стал Сасанидский Иран. Впервые название ”Афганистан” упоминается в сасанидских источниках III века и обозначает территорию, которая простирается от гор Гиндукуш до Сулеймановых гор.
Афганистан в Средние века
- В середине VII века большая часть территории Афганистана оказалась под властью Праведного халифата, государства, созданного последователями пророка Мухаммеда. На территории начинается распространение ислама.
- До XIII века Афганистаном управляли Саффариды (иранская династия), Газневиды (тюркская династия) и Гуриды (восточно-иранская династия).
- В XIII веке происходит Монгольское вторжение в Афганистан.
- В XVI веке Афганистан вернулся под управление иранских шахов из династии Сефевидов.
Как Афганистан стал независимым?
Первым этапом на пути к независимости Афганистана стал 1709 год, когда Мир Вайс, лидер одного из племенных объединений пуштунов (иранский народ Афганистана), гильзаев, в результате восстания против Сефевидов, добился независимости для южного Афганистана - современных провинций Кандагар, Гильменд, Фарах, Урузган, Нимроз и Забул.
В середине XVIII века Ахмад-шах Дуррани, полководец-пуштун иранского шаха Надир-шаха, объединил несколько пуштунских племён и создал Дурранийскую империю, которая, как считается, положила начало независимому Афганистану. В пик расцвета под контролем Дурранийской империи были территории современных:
- Афганистана
- Пакистана
- северо-восточного Ирана
- восточного Туркменистана
- северо-западной Индии
- и Кашмирская долина.
Большая игра и эмират Афганистан
Дурранийская империя пришла в упадок в начале XIX века из-за междоусобных столкновений лидеров различных племён и в результате давнего противостояния с сикхами - жителями Индии. В 1809 году Шуджа-Шах Дуррани заключил союз с Британской Индией, чтобы оказать сопротивление Франции и Российской Империи. К 1830 году регион Центральная и Южная Азия становятся ареной для борьбы двух империй - Российской и Британской, а образованный в 1855 году Эмират Афганистан, - их полем сражения. Противостояние Британской и Российской империй получило название ”Большая игра” и продолжалось до 1920-х годов.
В рамках Большой Игры Афганистан пережил три Англо-Афганских войны:
- 1-я Англо-Афганская война началась в 1838 году и продолжалась до 1842 года. В результате конфликта Великобритании удалось вернуть на престол лояльного Шуджа-Шаха Дуррани.
- 2-я Англо-Афганская война (1878-1880) привела к подписанию Гандамакского договора, в рамках которого Афганистан стал зависимым от Великобритании.
- 3-я Англо-Афганская война, продолжавшаяся три месяца в 1919 году, привела к заключению Англо-Афганского договора, в рамках которого Великобритания признала независимость Эмирата Афганистан.
Королевство Афганистан
Королевство Афганистан появилось после упразднения Эмирата Афганистан в 1926 году. Первым королём Афганистана стал Аманулла-Хан, которому в ходе третьей Англо-Афганской войны удалось восстановить независимость Афганистана. Аманулла-Хан инициировал экономические и социальные реформы, а также разработал конституцию, принятую старейшинами афганских племён и членами правительства. Аманулла-Хан был свергнут в ходе Афганской гражданской войны 1928-1929 годов с южными племенами, которые финансировала Великобритания.
Золотой век Афганистана
- С 1933 по 1973 годы Королевством Афганистан управлял Мухаммед Захир-Шах. Он утвердил конституционную монархию, а период его правления отмечается как наиболее мирное время во всей истории Афганистана.
- в ходе Второй мировой войны Афганистан, несмотря на близость Захир-Шаха со странами Оси, сохранил нейтралитет;
- в ходе холодной войны Афганистан получал финансовую помощь как от США, так и от СССР;
- в 1960х годах в Афганистане появился парламент, а также были обеспечены гражданские и политические права, наряду с правами женщин;
- период с 1963 по 1973 годы считается Золотым веком Афганистана, поскольку Захир-Шах сотрудничал с афганскими интеллектуалами и технократами с целью обеспечения прогрессивного развития страны.
- в 1973 году Захир-Шах был свергнут племянником - Дауд-Ханом. Королевство Афганистан становится Республикой Афганистан.
Афганский конфликт
На фоне экономической и политической нестабильности под управлением Дауд-Хана в 1978 году в Афганистане происходит Саурская революция, в ходе которой Дауд-Хан был убит. К власти приходит просоветская Народно-демократическая партия Афганистана, целью которой было обеспечение модернизации и социалистических реформ. Страна переименовывается в Демократическую Республику Афганистан.
К 1979 году практически во всех афганских провинциях активизируется исламская оппозиция социалистическому правительству (финансируемая США через Пакистан), а в декабре СССР отправляет более 100 тыс человек для поддержки афганского руководства. В ходе конфликта, продолжавшегося до 1989 года, более 6 млн афганцев стали беженцами, в основном расселившись в Иране и Пакистане.
В 1992 году контроль над столицей Афганистана, Кабулом, получили афганские моджахеды, поддерживаемые Западом, однако им не удалось сформировать коалиционное правительство.
Американское вторжение в Афганистан и Талибан
В 1996 году власть в Афганистане переходит к радикальному движению Талибан - религиозным фундаменталистам. В 2001 году США и Великобритания наносят авиаудары по Афганистану, оправдав их отказом Талибана выдать им террориста Усаму бен Ладена, ответственного за теракты 11 сентября. Одновременно с этим оппозиционные силы захватывают контроль над основными городами, в том числе Кабулом и Кандагаром. Война международной коалиции (США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии) против Талибана продолжалась до августа 2021 года, когда президент Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Спустя месяц правительство Афганистана, поддерживаемое международной коалицией пало, а движение ”Талибан” вернулось к власти в Афганистане. Сегодня Афганистан носит название ”Исламский Эмират Афганистан” и управляется Талибаном.
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