История Афганистана: от Гандхары до Талибана*

Афганистан - страна с богатой историей и культурой, которая последние 50 лет переживает непростой период. Через территорию на стыке Южной и Центральной Азии однажды проходил один из маршрутов Великого шелкового пути, здесь зародился зороастризм и по-прежнему живут кочевники. Расскажем, как появился Афганистан, кто им управлял и что сейчас со страной.

Афганистан до нашей эры

До создания Эмирата Афганистан в начале XIX века история Афганистана была неразрывно связана с соседними Ираном, Центральной Азией и Индией. Согласно археологическим раскопкам в провинции Бадахшан (на границе с Таджикистаном) первые люди на территории Афганистана проживали еще 50 тыс лет назад. Коренное население области было представлено земледельцами и скотоводами, а урбанизация территории началась в III тыс. до нашей эры.

Первым крупным царством на северо-востоке современного Афганистана, стала Гандхара, просуществовавшая с XVI по VI вв. до н.э. Население области было представлено индо-иранскими народами.

Царство Камбоджей граничило с Гандхарой и просуществовало с VII по II до н.э.

В VI веке до н.э. персидский царь Кир II присоединил Гандахару к своей империи.

C VI по IV вв. до н.э. на территории современного Афганистана существовала сатрапия (область) державы Ахеменидов (Персия) под названием Ария. Населяли область иранские народы.

В 330 году территория современного Афганистана была завоёвана Александром Великим в ходе его Индийской кампании. Менее чем за век здесь были построены такие города как Александрия Арийская — современный Герат, и Александрия в Арахозии - современный Кандагар.

C III в. до н.э. по I в. н.э. территорией Афганистана управляли Империя Маурьев; Греко-Бактрийское царство, Индо-греческое царство, Индо-скифское царство; Индо-Парфянское царство.

Доисламский Афганистан

В начале I века территория современного Афганистана, а также Узбекистана, Пакистана и Северной Индии управлялась Кушанским царством. Правители Кушанского царства сыграли важную роль в распространении буддизма на всём Индийском субконтиненте, в том числе и в Афганистане. Последним царством доисламской эпохи в Афганистане стал Сасанидский Иран. Впервые название ”Афганистан” упоминается в сасанидских источниках III века и обозначает территорию, которая простирается от гор Гиндукуш до Сулеймановых гор.

Афганистан в Средние века

В середине VII века большая часть территории Афганистана оказалась под властью Праведного халифата, государства, созданного последователями пророка Мухаммеда. На территории начинается распространение ислама.

До XIII века Афганистаном управляли Саффариды (иранская династия), Газневиды (тюркская династия) и Гуриды (восточно-иранская династия).

В XIII веке происходит Монгольское вторжение в Афганистан.

В XVI веке Афганистан вернулся под управление иранских шахов из династии Сефевидов.

Как Афганистан стал независимым?

Первым этапом на пути к независимости Афганистана стал 1709 год, когда Мир Вайс, лидер одного из племенных объединений пуштунов (иранский народ Афганистана), гильзаев, в результате восстания против Сефевидов, добился независимости для южного Афганистана - современных провинций Кандагар, Гильменд, Фарах, Урузган, Нимроз и Забул.

В середине XVIII века Ахмад-шах Дуррани, полководец-пуштун иранского шаха Надир-шаха, объединил несколько пуштунских племён и создал Дурранийскую империю, которая, как считается, положила начало независимому Афганистану. В пик расцвета под контролем Дурранийской империи были территории современных:

Афганистана

Пакистана

северо-восточного Ирана

восточного Туркменистана

северо-западной Индии

и Кашмирская долина.

Большая игра и эмират Афганистан

Дурранийская империя пришла в упадок в начале XIX века из-за междоусобных столкновений лидеров различных племён и в результате давнего противостояния с сикхами - жителями Индии. В 1809 году Шуджа-Шах Дуррани заключил союз с Британской Индией, чтобы оказать сопротивление Франции и Российской Империи. К 1830 году регион Центральная и Южная Азия становятся ареной для борьбы двух империй - Российской и Британской, а образованный в 1855 году Эмират Афганистан, - их полем сражения. Противостояние Британской и Российской империй получило название ”Большая игра” и продолжалось до 1920-х годов.

В рамках Большой Игры Афганистан пережил три Англо-Афганских войны:

1-я Англо-Афганская война началась в 1838 году и продолжалась до 1842 года. В результате конфликта Великобритании удалось вернуть на престол лояльного Шуджа-Шаха Дуррани.

2-я Англо-Афганская война (1878-1880) привела к подписанию Гандамакского договора, в рамках которого Афганистан стал зависимым от Великобритании.

3-я Англо-Афганская война, продолжавшаяся три месяца в 1919 году, привела к заключению Англо-Афганского договора, в рамках которого Великобритания признала независимость Эмирата Афганистан.

Королевство Афганистан

Королевство Афганистан появилось после упразднения Эмирата Афганистан в 1926 году. Первым королём Афганистана стал Аманулла-Хан, которому в ходе третьей Англо-Афганской войны удалось восстановить независимость Афганистана. Аманулла-Хан инициировал экономические и социальные реформы, а также разработал конституцию, принятую старейшинами афганских племён и членами правительства. Аманулла-Хан был свергнут в ходе Афганской гражданской войны 1928-1929 годов с южными племенами, которые финансировала Великобритания.

Золотой век Афганистана

С 1933 по 1973 годы Королевством Афганистан управлял Мухаммед Захир-Шах. Он утвердил конституционную монархию, а период его правления отмечается как наиболее мирное время во всей истории Афганистана.

в ходе Второй мировой войны Афганистан, несмотря на близость Захир-Шаха со странами Оси, сохранил нейтралитет;

в ходе холодной войны Афганистан получал финансовую помощь как от США, так и от СССР;

в 1960х годах в Афганистане появился парламент, а также были обеспечены гражданские и политические права, наряду с правами женщин;

период с 1963 по 1973 годы считается Золотым веком Афганистана, поскольку Захир-Шах сотрудничал с афганскими интеллектуалами и технократами с целью обеспечения прогрессивного развития страны.

в 1973 году Захир-Шах был свергнут племянником - Дауд-Ханом. Королевство Афганистан становится Республикой Афганистан.

Афганский конфликт

На фоне экономической и политической нестабильности под управлением Дауд-Хана в 1978 году в Афганистане происходит Саурская революция, в ходе которой Дауд-Хан был убит. К власти приходит просоветская Народно-демократическая партия Афганистана, целью которой было обеспечение модернизации и социалистических реформ. Страна переименовывается в Демократическую Республику Афганистан.

К 1979 году практически во всех афганских провинциях активизируется исламская оппозиция социалистическому правительству (финансируемая США через Пакистан), а в декабре СССР отправляет более 100 тыс человек для поддержки афганского руководства. В ходе конфликта, продолжавшегося до 1989 года, более 6 млн афганцев стали беженцами, в основном расселившись в Иране и Пакистане.

В 1992 году контроль над столицей Афганистана, Кабулом, получили афганские моджахеды, поддерживаемые Западом, однако им не удалось сформировать коалиционное правительство.

Американское вторжение в Афганистан и Талибан

В 1996 году власть в Афганистане переходит к радикальному движению Талибан - религиозным фундаменталистам. В 2001 году США и Великобритания наносят авиаудары по Афганистану, оправдав их отказом Талибана выдать им террориста Усаму бен Ладена, ответственного за теракты 11 сентября. Одновременно с этим оппозиционные силы захватывают контроль над основными городами, в том числе Кабулом и Кандагаром. Война международной коалиции (США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии) против Талибана продолжалась до августа 2021 года, когда президент Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Спустя месяц правительство Афганистана, поддерживаемое международной коалицией пало, а движение ”Талибан” вернулось к власти в Афганистане. Сегодня Афганистан носит название ”Исламский Эмират Афганистан” и управляется Талибаном.

*запрещен в России