Над горами Афганистана разбился российский самолет, есть выжившие

Чудесное спасение: спасатели в Афганистане нашли место крушения российского бизнес-джета Falcon 10 - выжили четверо из шести летевших в нем человек.

Накануне вечером в горах Афганистана рядом с границей Таджикистана потерпел крушение самолет Falcon 10, состоящий в реестре гражданских судов РФ. На его борту самолета находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира, супружеская пара из ростовского Волгодонска, сообщила сегодня в своем Telegram-канале Росавиация.

Как стало известно позже, воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

По данным Росавиации, среди погибших числились известный волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков и его жена Анна, а самолет был заказан для транспортировки Анны в Россию в связи с ее болезнью, передает "АиФ-Ростов".

За 25 минут до трагедии пилоты сообщили о том, что на борту заканчивается топливо, и они хотят сесть на аэродроме в Таджикистане, однако авиалайнер не долетел до таджикского аэропорта Куляб 57 км, когда отказали его оба двигателя.

Однако сегодня афганские власти заявили, что в крушении самолета афганской провинции Бадахшан погибли лишь два человека, еще четверо выжили, передает агентство Reuters.

"Два пассажира погибли, четверо выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана"

- Reuters со ссылкой на провинциальных чиновников

Новость в своем Telegram-канале подтвердило и российское посольство в Афганистане.

"Местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10"

- Telegram-канал российской дипмиссии в Афганистане

По предварительной информации, из шести находившихся на борту людей четверо живы, у них различные травмы. На данный момент известно, что выжил пилот летевшего в Россию самолета, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации. Также выжил и медбрат, сопровождавший в полете жену бизнесмена.

Судьба еще двух человек уточняется, российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной, добавили в посольстве.