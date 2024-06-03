Талибы хотят провести футбольный матч с Россией

Соперником сборной России по футболу в товарищеском матче может стать национальная команда Афганистана. О желании провести такую встречу сообщил представитель талибов (члены запрещенного в РФ движения "Талибан").

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заинтересовано в проведении товарищеской встречи между мужскими сборными Афганистана и РФ по футболу. Об этом на полях ПМЭФ сообщил и.о. главы Минтруда во временном правительстве Афганистана.

По словам Абдула Умари, афганская национальная команда хорошо играет и участвует в турнире в Азии, передает ТАСС.

"И мы ждем с нетерпением футбольного турнира между нашими двумя странами"

– и.о. министра

Представитель движения также сообщил о желании поучаствовать в Играх дружбы, которые пройдут этой осенью на территории России.

"Хотели бы также принять участие в Играх дружбы в России"

– Абдул Умари

Напомним, летом 2021 года "Талибан" взял под свой контроль всю территорию Афганистана и установил там свою власть. На данный момент их власть не признана ни одним государством ООН.