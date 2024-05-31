Lada стала партнером сборной России по футболу

Lada и РФС заключили соглашение, которое наделяет компанию статусом официального партнера сборной. Оно будет действовать в течение следующего сезона.

РФС и АО "Автоваз" заключили однолетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сказано на сайте организации.

Подписанный документ, рассчитанный на сезон 2024/25, предоставляет Lada статус партнера сборной и Кубка России.

"Бренд также получил возможность проводить промо-мероприятия, размещать рекламные материалы на рекламных щитах или LED-экранах, экспонировать автомобили на территории стадиона на финале Кубка и на домашних матчах сборной, а также проводить специальные акции с привлечением амбассадоров РФС"

– пресс-служба РФС

Логотип компании будет также присутствовать на печатной продукции, которая посвящена турниру.

Подписание соглашения прокомментировал президент РФС. Александр Дюков выразил уверенность в том, что их партнерство с компанией пойдет на пользу российскому футболу.

"При выборе партнера для нас было важно, что Автоваз – российский производитель, который системно поддерживает спорт. Убежден, что наше партнерство откроет новые маркетинговые возможности для АО "Автоваз" и пойдет на пользу отечественному футболу"

– президент РФС

В свою очередь, в АО "Автоваз" акцентировали внимание на том, что развитие спорта входит в число их приоритетов.

"Уверен, что наш новый партнер РФС оценит все преимущества сотрудничества с LADA, и вместе мы приложим максимум усилий для развития футбола, самой популярной игры в нашей стране"

– президент компании Максим Соколов