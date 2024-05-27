ФИФА сохраняет контакты с Россией

У ФИФА и РФС сохраняются контакты, сообщили в международной федерации. В частности, там отметили, что представители организации продолжают диалог с генсеком РФС.

Международная федерация футбола продолжает контактировать с Российским футбольным союзом. Об этом рассказала региональный координатор комитета национальных ассоциаций ФИФА.

"Диалог РФС и ФИФА? Российский футбольный союз - это член ФИФА. Конечно, мы контактируем между собой. Я контактировала с Александром Дюковым (глава РФС – прим. ред.)"

– Марион Гавва

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В конце 2023 года РФС принял решение не вступать в Азиатскую конфедерацию, поскольку так и не получил гарантии от ФИФА. В организации намерены продолжать предпринимать усилия, чтобы вернуться в УЕФА.