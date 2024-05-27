Вестник Кавказа

ФИФА сохраняет контакты с Россией

ФИФА сохраняет контакты с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У ФИФА и РФС сохраняются контакты, сообщили в международной федерации. В частности, там отметили, что представители организации продолжают диалог с генсеком РФС.

Международная федерация футбола продолжает контактировать с Российским футбольным союзом. Об этом рассказала региональный координатор комитета национальных ассоциаций ФИФА.

"Диалог РФС и ФИФА? Российский футбольный союз - это член ФИФА. Конечно, мы контактируем между собой. Я контактировала с Александром Дюковым (глава РФС – прим. ред.)"

– Марион Гавва

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

В конце 2023 года РФС принял решение не вступать в Азиатскую конфедерацию, поскольку так и не получил гарантии от ФИФА. В организации намерены продолжать предпринимать усилия, чтобы вернуться в УЕФА.

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