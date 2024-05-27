Наводнения смыли границы Афганистана с соседними странами

Афганистану предстоит заново определить границы с соседними Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном – они были смыты наводнением, последовавшим за сходами селей в горах страны.

В ближайшее время властям Афганистана предстоит провести повторную демаркацию границ страны с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, для чего разработана новая стратегия, сообщил министр ресурсов Афганистана Абдуллатиф Мансур.

"Наши границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном были смыты наводнениями. Важно то, что мы ведем работу по определению прошлых границ, и двадцать дней назад мы обсуждали этот вопрос с афганским лидером"

- Абдуллатиф Мансур

Демаркация узбекско-афганской границы трудностей не вызовет – все ее 144 км проходят по руслу реки Амударья, передает Podrobno.uz.

Что касается границ Афганистана с другими государствами Средней Азии, то тут есть сложности: известно, что в процессе повторной демаркации Афганистан планирует задействовать МИД, МВД, Минобороны и разведки страны.