Наводнения смыли границы Афганистана с соседними странами

В ближайшее время властям Афганистана предстоит провести повторную демаркацию границ страны с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, для чего разработана новая стратегия, сообщил министр ресурсов Афганистана Абдуллатиф Мансур.
"Наши границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном были смыты наводнениями. Важно то, что мы ведем работу по определению прошлых границ, и двадцать дней назад мы обсуждали этот вопрос с афганским лидером"
- Абдуллатиф Мансур
Демаркация узбекско-афганской границы трудностей не вызовет – все ее 144 км проходят по руслу реки Амударья, передает Podrobno.uz.
Что касается границ Афганистана с другими государствами Средней Азии, то тут есть сложности: известно, что в процессе повторной демаркации Афганистан планирует задействовать МИД, МВД, Минобороны и разведки страны.