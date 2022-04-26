Посол Афганистана вызван в МИД Ирана

В Иране возмущены поступком представителя Афганистана на международной конференции. В связи с этим посла этой страны вызвали в МИД ИРИ.

МИД Ирана вызвал сегодня посла Афганистана. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

Поводом стал случай, произошедший на Международной конференции исламского единства в столице Ирана. Сообщается, что представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) решил не вставать со своего места, когда зазвучал иранский гимн.

В ведомстве уведомили руководителя афганской дипмиссии, что такое поведение не отвечает высоким целям участия в данном мероприятии.

В свою очередь, посол Афганистана назвал решение представителя страны проигнорировать иранский гимн его личным выбором, который не отражает позицию всей страны.