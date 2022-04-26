Вестник Кавказа

Посол Афганистана вызван в МИД Ирана

Посол Афганистана вызван в МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране возмущены поступком представителя Афганистана на международной конференции. В связи с этим посла этой страны вызвали в МИД ИРИ.

МИД Ирана вызвал сегодня посла Афганистана. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

Поводом стал случай, произошедший на Международной конференции исламского единства в столице Ирана. Сообщается, что представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) решил не вставать со своего места, когда зазвучал иранский гимн.

В ведомстве уведомили руководителя афганской дипмиссии, что такое поведение не отвечает высоким целям участия в данном мероприятии.

В свою очередь, посол Афганистана назвал решение представителя страны проигнорировать иранский гимн его личным выбором, который не отражает позицию всей страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иранский пограничник попал в плен в Талибан*

Иранский пограничник попал в плен в Талибан*

Белуджистан: что это, при чем тут Пакистан и Иран, кто такие белуджи?

Белуджистан: что это, при чем тут Пакистан и Иран, кто такие белуджи?

Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона

Землетрясение в Афганистане: соболезнования и помощь от стран региона

В Москве не увидели рисков для эскалации конфликта между Ираном и Афганистаном

В Москве не увидели рисков для эскалации конфликта между Ираном и Афганистаном

Афганистан вновь напал на границу Ирана

Афганистан вновь напал на границу Ирана

Иран: Афганистану угрожает появление террористических группировок

Иран: Афганистану угрожает появление террористических группировок

Афганцам станет проще мигрировать в Иран

Афганцам станет проще мигрировать в Иран

На границе Ирана и Афганистана опять стреляют

На границе Ирана и Афганистана опять стреляют

Иран заявил о переброске рядом стран террористов в Афганистан

Иран заявил о переброске рядом стран террористов в Афганистан

СМИ: Иран готов защищать границу с Афганистаном танками

СМИ: Иран готов защищать границу с Афганистаном танками

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы