Тегеран рассчитывает на первую встречу Лаврова и Аракчи

Глава МИД Ирана выразил надежду на встречу с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Переговоры министров могут стать первой очной встречей.
Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что новый министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи надеется встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Главы российской и иранской дипломатий примут участие в Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе, пишет РИА Новости.
"Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу"
- Казем Джалали
Встреча министров двух государств может стать первой после назначения Аракчи на должность руководителя внешнеполитического ведомства Ирана.