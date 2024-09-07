Вестник Кавказа

Тегеран рассчитывает на первую встречу Лаврова и Аракчи

Тегеран рассчитывает на первую встречу Лаврова и Аракчи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана выразил надежду на встречу с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Переговоры министров могут стать первой очной встречей.

Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что новый министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи надеется встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Главы российской и иранской дипломатий примут участие в Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе, пишет РИА Новости.

"Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу"

- Казем Джалали

Встреча министров двух государств может стать первой после назначения Аракчи на должность руководителя внешнеполитического ведомства Ирана.

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