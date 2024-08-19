Вестник Кавказа

Новый глава МИД Ирана получил приглашение в Москву

Новый глава МИД Ирана получил приглашение в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров поздравил нового главу МИД Ирана с назначением. Он также пригласил своего иранского коллегу в Россию.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что глава российской дипломатии Сергей Лавров поздравил нового руководителя иранского МИД Аббаса Аракчи с назначением.

Она отметила, что в поздравлении Лавров подтвердил курс России на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Ираном по всем направлениям.

Кроме того, подчеркнула дипломат, российский министр пригласил иранского коллегу в Россию. Захарова добавила, что контакты стран продолжаются на различных уровнях.

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