Новый глава МИД Ирана получил приглашение в Москву

Сергей Лавров поздравил нового главу МИД Ирана с назначением. Он также пригласил своего иранского коллегу в Россию.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что глава российской дипломатии Сергей Лавров поздравил нового руководителя иранского МИД Аббаса Аракчи с назначением.

Она отметила, что в поздравлении Лавров подтвердил курс России на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Ираном по всем направлениям.

Кроме того, подчеркнула дипломат, российский министр пригласил иранского коллегу в Россию. Захарова добавила, что контакты стран продолжаются на различных уровнях.