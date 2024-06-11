Макрон ненавидит Францию? Зачем он превратил себя и своих сторонников в партию "хромых уток"?

Франция немного поуспокоилась после ошеломляющего решения президента Эммануэля Макрона распустить нижнюю палату парламента и объявить внеочередные выборы. Первый шок прошел, основные скандалы разразились, и 4000 кандидатов от всех партий уже расписаны по 577 избирательным округам.

Страна погружается в обычную энтропию предвыборной политической грызни, заранее "хоронит" обреченных политиков и готовится ужиться с новыми победителями. И те, и другие уже известны. Победителем станет еще вчера маргинальное, а ныне уверенно идущее к завоеванию парламента "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ее молодого сподвижника Жордана Барделла. А роль обреченных на поражение уготовлена президенту Макрону, его партии "Возрождение", и сформированного этой партией правительству.

В целом Франции предстоит небольшая политическая революция. Смысл ее в том, что, как и во времена любых революций, тот "кто был никем, тот станет всем". И подготовил эту революцию обычно неудачливый во всех остальных делах Эмманюэль Макрон.

Мастер-ломастер

Бытовало в моем детстве смешное словечко: "мастер-ломастер". Так с веселой насмешкой говорили о мальчишках, которые, познавая мир, все стремились разобрать и развинтить. Или, с легким презрением, о мужчинах, у которых все в руках разваливалось и ничего не хотело работать.

Нынешний - пока еще - президент Франции Эммануэль Макрон – великий мастер-ломастер. Только ломает он не пылесос или оконную раму, а великую европейскую державу – Францию.

Из-за непрофессионализма и личных комплексов этого странного человека стране через пару недель, 30 июня, предстоят досрочные парламентские выборы. Вот в результате этих выборов Франции и предстоит испытать настоящую общественно-политическую революцию.

Всего несколько дней прошло после того, как французский народ отвесил своему президенту роскошную оплеуху во время выборов в Европарламент. На этих выборах сокрушительное поражение потерпели партии Макрона и его союзников, получившие всего 14% голосов. Зато невероятную победу с 32% голосов избирателей одержали непримиримые враги нынешнего президента Франции, партия "Национальное Объединение" харизматичной Марин Ле Пен.

В ужасе и в состоянии многомесячного стресса от надвигавшейся и неизбежной катастрофы Макрон совершил невероятную глупость, и даже хуже того – политическую ошибку. Обидевшись на весть свет, думая не о стране, а о своем больном самолюбии, он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах.

От сенсаций к скандалам

Решения Макрона не понял никто – ни во Франции, ни за ее пределами. "Он что, сошел с ума?" - вопрошала немецкая пресса. "Это было решение одного человека" - мрачно заметил ближайший сотрудник Макрона, министр экономики и финансов Бруно Ле Мер.

В тайне готовясь к роспуску парламента последние три месяца, Макрон и не подумал поставить в известность о своих планах ближайших сподвижников. Даже семейная пара геев, премьер-министр Габриэль Аталь и глава МИДа Стефан Сежурне, ничего не знали.

Впрочем, общественность и политики о чем-то догадывались. Очень быстро, буквально в день объявления о роспуске Национального Собрания, разразились две хорошо подготовленные сенсации.

Французские левые – ужавшиеся до карликового состояния остатки соцпартии, коммунистов, движение зеленых и крайне левое троцкистско-анархистское объединение "Непокорившаяся Франция" заявили о формировании избирательного блока "Новый Народный фронт". О создании предвыборного союза с крайне правым "Национальным Объединением" заявил председатель голлистской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти.

Сенсации сразу же превратились в скандалы.

Де Голль переворачивается в гробу

Еще 10-15 лет назад французские голлисты – партии, считавшие себя наследниками политического курса Де Голля, защитниками созданной генералом Пятой республики, - были одной из доминирующих сил на политической арене страны.

Но за последние десятилетия и Франция, и мир изменились. Постаревшие голлисты все меньше отражали настроение общества. Они получали все меньше голосов на выборах, и сегодня партия "Республиканцы" может рассчитывать не более чем на 7% голосов – это их результат на последних выборах в Европарламент.

Для этих голлистов союз с движением Марин Ле Пен является предательством идеалов республики. Ведь со времен еще старика Жан-Мари Ле Пена крайне правые не просто считались нерукопожатными маргиналами – их обвиняли в антисемитизме, расизме и желании разрушить саму политическую систему страны. Обвиняли, замечу, имея веские для того основания.

С тех пор и общество, и сама партия лепенистов очень сильно изменились. Но французские голлисты принять это не готовы, они мыслят категориями 60-х годов прошлого века. Как только их президент объявил о предвыборном союзе с "Национальным Объединением", они тут же этого президента, Эрика Сьотти, из партии исключили. А тот подал в суд, и пока по закону остался руководителем "Республиканцев". И даже договорился с Марин Ле Пен о том, что та поддержит кандидатов, выдвинутых Сьотти примерно в 60 избирательных округах.

А сами "Республиканцы", оставшиеся пока без президента, решили выставить на выборах собственных кандидатов.

Такая вот каша.

Левые бьют по своим

Что же касается левого блока, то и там цветут скандалы и грызня. Здесь также были готовы к опасному решению президента Макрона. Буквально на следующий день после объявления о роспуске Национального Собрания четыре левых партии и движения сообщили о формировании предвыборного блока. В него вошли соцпартия вместе с близким социалистическим движением "Пляс публик", партия французских зеленых, ставшая карликовой коммунистическая партия, и самая радикальная из партий левого спектра "Нопокорившаяся Франция".

В названии нового блока его создатели попытались обыграть события почти столетней давности, когда в 1936 году к власти во Франции впервые пришла коалиция левых партий под названием "Народный фронт". Закончилось его правление, как известно, Второй мировой войной и эпическим поражением Франции в 1940 году. Плохие аллюзии не смутили французских левых.

Левацко-анархистское движение "Непокорившаяся Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном для всех здравомыслящих граждан уже давно гораздо более одиозное явление, чем лепеновское "Национальное Объединение". Погромы во время демонстраций, нелепые для XXI-го века троцкистские лозунги и требования, оголтелая, доходящая до откровенного антисемитизма ненависть к Израилю и поддержка ХАМАС – все это пугает французского обывателя и либеральных политиков. Поэтому в среде местных левых, близких к социалистам и коммунистам, развернулась активная критика тех, кто пошел на союз с Меланшоном и его "Непокорившейся Францией". Этот скандал оказался дополнен действиями самого Меланшона, который решил выдвигать на выборы своих внутрипартийных оппонентов из – таких, как оказалось, тоже хватает.

А чего они хотели? Большевики есть большевики: бей своих, чтобы чужие боялись. Короче, тоже каша.

Правые начинают и выигрывают

Крайне правое "Национальное Объединение" стало главным именинником только что прошедших во Франции выборов в Европарламент: лепеновцы получили на выборах 32% голосов. Они положили в основу своей агитации три пункта:

проблему эмиграции вопросы безопасности граждан повышение уровня жизни.

Это в точности соответствовало настроениям французов, уставших от деградации общественной жизни и бездеятельности всех предыдущих своих правительств.

По последним опросам, на досрочных парламентских выборах крайне правые Марины Ле Пен могут получить еще большую поддержку – до 33-34%. Причем "Национальному Объединению" ввиду близких – менее чем через 10 дней – досрочных выборов в парламент не надо ничего менять в своей агитационной программе.

Более того, французская мажоритарная избирательная система позволит лепеновцам во втором туре, - а он неизбежен в большинстве избирательных округов, - "прибрать" голоса других правых партий, которые во второй тур не выйдут. Это, по прогнозам, даст "Национальному Объединению" примерно половину или чуть меньше депутатских мандатов. Один из лидеров крайне правых, Жордан Барделла, даже объявил, что согласится на участие будущем правительстве – которое во Франции формирует парламент – только если его движение получит абсолютное большинство в нижней палате.

Причем избиратели "Национального Объединения" демонстрируют уникальную для Франции твердость позиции. Более 70% из них заявляют в опросах, что определились в своих предпочтениях и менять их не собираются.

Что будет дальше?

Французские аналитики уверены, что основная битва на выборах развернется между крайне правыми – "Национальным Объединением" Марин Ле Пен – и союзом левых в виде "Нового Народного фронта". Лепеновцы первом туре получат до 34% голосов, левые – до 28%. Партии нынешнего макроновского парламентского большинства сумеют в первом туре получить не поддержку не более 18% избирателей. Эти последние могут почти ни в одном округе не попасть во второй тур – туда проходят лишь 2 кандидата, получившие наибольшее количество голосов. И тогда во втором туре партии Марин Ле Пен достанутся голоса всех избирателей правых партий, в том числе голлистов, так как буржуазная Франция боится левых больше, чем крайне правых.

В итоге во Франции может быть сформировано совершенно необычное правительство крайне правых. Ему предстоит сосуществование с президентом Макроном, отчетливым либералом, который пока заявляет, что сам он в отставку не собирается. Интересно и забавно, правда?

Как это случилось?

Эммануэль Макрон по сути своей политиком не является. Он и сам об этом не раз говорил, заявляя ближайшим сотрудникам и друзьям, что вообще презирает политиков и политику. Макрон типичный технократ, практический экономист, который уверен, что как он, грамотный специалист прикажет, так она, жизнь, и пойдет.

Вот этим своим политическим дилетантизмом он и губит Францию.

Поражение на выборах в Европарламент означало неприятие французами всей манеры действовать и держаться Макрона и его команды. Эти последние считали, что им надо настроить экономику, подкорректировать бюджет, сократить социальные расходы. В общем, они пытались управлять все еще великой и притом ядерной державой как частной фирмой. Регулировать общественные процессы политическими, социальными методами, они не хотели, да и не умели.

Поэтому когда Макрон сталкивались с сопротивлением своим реформам, или вообще с кризисными явлениями, он и его правительство впадали в ступор начинали просто выписывать чеки, заливая кризисы деньгами и превратив государство в кассу провинциального банка. В итоге за 7 лет президентства Макрона, 4 из которых пришлись на ковидный и постковидный периоды, государственный долг Франции вырос с 2 до более чем 3 триллионов евро.

Дело дошло до смешного. В начале нынешнего года выяснилось, что французское министерство экономики и финансов ошиблось с вычислением размеров дефицита бюджета страны. Ошибка составила 20 миллиардов евро. Взбешенный Сенат – верхняя палата парламента – обвинил правительство в сознательном обмане общества. По факту дефицит бюджета составил 170 миллиардов евро, из которых 20 миллиардов изыскали урезанием всех возможных статей расходов, а 150 миллиардов придется опять одалживать.

В итоге Макрон и его правительство даже не решаются протаскивать бюджет через парламент. Они пользуются некоторыми статьями французской конституции и осуществляют бюджетные расходы без утверждения Национальным Собранием.

Всем в мире, в первую очередь самим французам, которых в денежных вопросах обмануть трудно, было ясно: для такого управления большого ума не надо. Так управлять страной могла бы и кухарка.

Макрон считал себя великим экономистом, заявляя, что пришел, чтобы "реиндустриализировать" Францию. Но за 7 лет его президентства, например, производство автомобилей в стране упало с 2 миллионов штук ежегодно до 1,5 миллионов в минувшем году. Многовато для страны, которая в 1998 году еще выпускала на своей территории 2,5 миллиона авто.

За последние годы французы все больше беднели. С 2014 года число зажиточных людей с доходом на одного человека от 3500 евро в месяц и выше сократилось с 5,5 до 4,5 миллионов человек.

Но самая главная проблема заключается не в экономике. Франция и французы перестали выносить неконтролируемую и неуправляемую эмиграцию. Страну, и раньше трещавшую по швам из-за наплыва чужаков, во время президентства Макрона окончательно захлестнул поток неграмотных, неготовых к работе, не говорящих по-французски людей чужой культуры, неспособных ужиться во французском обществе, ненавидящих это общество, которым доступны два вида организованной деятельности: насилие и преступность.

Не проходит дня, чтобы Францию не потрясали известия об очередной смерти студента, старшеклассника или женщины, убитой бандитами из эмигрантских предместий. Когда писались эти строки, французская пресса захлебнулась историей об изнасиловании двенадцатилетней девочки-еврейки в парижском пригороде Курбевуа. Трое подростков в возрасте от 12 до 14 лет избили ее, изнасиловали всеми возможными способами и еще куражились, осыпая антисемитскими оскорблениями.

Все трое преступников – дети эмигрантов.

Эмиграция и преступность – вот что волнует большинство французов согласно социологическим опросам. Партию Макрона – движение со смешным и претенциозным названием "Возрождение" - да и самого президента эти вопросы во время избирательной кампании в Европарламент не интересовали от слова совсем. Зато "Национально объединение" Марин Ле Пен поставило эти проблемы в центр свой агитации. И добилось блестящей победы.

При этом совершенно убила Макрона география успехов "Национального Объединения". От 32% до 60% голосов французские крайне правые получили в промышленных городах северо-запада Франции. Именно там в последние годы строятся предприятия современных технологичных отраслей, новые металлургические заводы, возводятся дополнительные реакторы на атомных электростанциях. То есть наиболее квалифицированные кадры французской индустрии отказали Эмманюэлю Макрону и "возрожденцам" в доверии.

Заставьте его заткнуться

Именно отсутствие политического чутья заставило Макрона принять решение о роспуске парламента и до последнего часа держать этот шаг в тайне от своих ближайших сотрудников и от своего правительства. Ожидание неизбежного поражения в результате этих импульсивных действий президента, а также ужасные прогнозы социологов относительно результата выборов 30 июня- 7 июля, поселили чувство обреченности в команде Макрона. Оттуда уже началось бегство тех, кто в победу продолжающего чудить президента не верит.

Мало того, во время встреч с избирателями агитаторы партии "Возрождение" слышат от своих сторонников: "Заставьте его заткнуться". И это речь идет о Макроне. Все, что он продолжает делать и говорить сегодня, раздражает сторонников его курса". "Может быть спрятать его куда-нибудь на время выборов?" - пишут в штаб-квартиру партии раздраженные избиратели.

И этот человек, презираемый сегодня даже своими сторонниками, еще пытался указывать другим странам и народам, как им надо себя вести!

Вспомним, еще недавно Эммануэль Макрон метался по миру, грозно покрикивая то на Россию, то на Азербайджан, то на Китай, вмешиваясь во все и вся, делая заявления, не подкрепленные никакими действиями и никаким реальным соотношением сил.

За время его президентства Франция была вышвырнута из своих бывших колоний, стран Центральной и западной Африки. Он ввергнул в пучину кризиса заморское владение Франции – Новую Каледонию. Он пытался раздуть кризис на Южном Кавказе, превратив в непримиримого врага суверенный Азербайджан. Он превратил во врага Франции традиционно дружественную Россию, безграмотно вмешавшись в конфликт на Украине.

А все потому, что он не политик. Человек с потолком профессионального уровня в виде министра экономики и финансов забрался в кресло руководителя ядерной державы. И теперь падает, увлекая за собой Францию.

Все в мире теперь будут ждать итогов внеочередных парламентских выборов. И потом внутренняя и внешняя политики страны может сильно измениться.

Все-таки жаль, что французская конституция не предусматривает возможность импичмента президента. Хотя добровольная отставка главы государства возможна – так покинул в 1969 году свой пост Шарль Де Голь.

Может, Макрон хоть в чем-то будет похож на того, Великого Президента? Сомнительно.