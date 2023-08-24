Курортный сбор: заплатить, чтобы вернуться 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решение с 2024 года сделать курортный сбор в России бессрочным вызвало и серьезные дебаты среди отдыхающих, и неоднозначную реакцию у самих глав курортных регионов страны.

Президент России Владимир Путин по итогам эксперимента, проводимого с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, поручил к 15 декабря разрешить регионам вводить курортный сбор. С этой просьбой к главе государства обратился глава Ставропольского края Владимир Владимиров, призвав президента обеспечить перевод в конце 2023 года курортного сбора из экспериментального режима в бессрочный.

Владимир Путин согласился с его доводами, издав соответствующее поручение.

"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры"

- поручение президента

Главы тех российских регионов, которые имеют хоть малейшее отношение к туризму, тут же начали дружно потирать руки: оно и понятно – ни одному региональному бюджету никогда не были лишними дополнительные вливания. А вот россияне загрустили…

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замкнутый круг проблем

И дело здесь даже не в том, что по сути, за право пожить на курорте недельку-другую, честно отдыхая в очередном заслуженном отпуске, россиянам снова придется платить – деньги небольшие и никак не соизмеримые с другими курортными тратами, но возникает резонный вопрос: за что?

Понятное дело, когда, приезжая на отдых, вы платите за прекрасно организованную инфраструктуру, оборудованные зоны прогулок и отдыха с мангалами и беседками, за отличную столовую, к которой больше подходит громкое название "ресторан", за бюветы с минеральной водой, за магазин в санатории, в котором есть все – от иголок до обуви и одежды, за практически бесплатные катамараны на берегу водоема и прочие большие и маленькие удобства – мы же прекрасно понимаем, что все это – труд людей, готовых сделать и делающих ваш отдых лучше. Но когда приходится платить за голые скалы и воду, которые просто дала этой земле природа, то выглядит это по меньшей мере странно.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И тут на первый план выходит замкнутый круг, выхода из которого пока не видно: чтобы создать все эти блага, здравнице (санаторию, курорту, базе отдыха) и руководству региона нужны деньги. А платить их "просто так", ни за что, вряд ли готовы туристы – это и показал опрос, проведенный Ассоциацией туроператоров России (АТОР), сотрудники которой знакомы с проблемой лучше, чем кто-либо. Так, по их данным, введение курортного сбора не одобряют 62% туристов – а это две трети российских путешественников, вдумайтесь в эту цифру. А вот с тем, чтобы на их деньги строились новые парки и скверы, благоустраивались набережные, устанавливались системы освещения, готовы меньше трети – 31% опрошенных. И большей частью это те, которые знакомы с мировой практикой таких сборов.

Кстати о деньгах

Максимальная ставка сбора – 100 рублей в сутки – опять же, деньги небольшие. Однако те, кто хоть раз отдыхал на курортах Кубани и Ставрополья, прекрасно знают, в какие суммы обходятся прочие курортные "радости" – та же горячая кукуруза на пляже, фотография с обезьянкой на набережной, чашечка кофе в приморском кафе. А тут вам – еще по сотне "с носа", просто так – а если вы на отдыхе всей семьей из четырех человек, то за две недели это уже 5 тыс 600 рублей – для некоторых это почти треть зарплаты, подсчитали сами отпускники.

Многим не нравится сам факт того, что за отпуск на родине приходится платить дополнительно.

"Возьмем условный город в некурортной местности, например, где добываются полезные ископаемые для всей страны. Почему люди из этого города, который приносит пользу всей стране, должны платить курортный сбор, если им не повезло родиться в курортном городе?"

- подписчик Telegram-канала АТОР

Еще более радикально настроены 25% опрошенных – они даже готовы изменить регион и формат отдыха, лишь бы не платить курортный сбор.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем не менее, такие "мелкие проблемы" отдыхающих глав курортов беспокоят мало – так, только на Кубани с нового года к программе курортного сбора присоединятся еще пять населенных пунктов - Туапсе, Новороссийск и три поселения Мостовского района.

В горы без поборов

Однако, к счастью, так думают не все. Курортный сбор – идея заманчивая и перспективная, но вводить его можно будет лишь тогда, когда туристы будут готовы платить дополнительные деньги за достойный сервис, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Прежде чем принять решение о введении курортного сбора, нам нужно взвесить все его плюсы и минусы. Плюсы, безусловно, есть, при условии, что средства от этих сборов будут расходоваться на создание и поддержание туристической инфраструктуры"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава региона четко и взвешенно обосновал причины такого решения, пояснив, что республика только начала развивать туристическое направление, и на этом этапе ввести курортный сбор означает лишь отпугнуть отдыхающих дополнительными расходами. А пока следует добиться не платежей, а устойчивого роста туристического потока.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Конечно, проще всего брать деньги, не думая о чужих карманах, но если подойти к этому с умом, то сейчас в условиях галопирующего рубля для этого не самое удачное время.

К тому же, в отношении регионов Северного Кавказа у россиян сложилось весьма неоднозначное мнение в отношении безопасности. И реально для того, чтобы сломать этот стереотип, нужно хорошенько поработать над совершенствованием индустрии гостеприимства, обеспечить удобную логистику, оборудовать медпункты в горах, снабдить необходимой техникой спасателей – и это не сделать ни за какие деньги с курортного сбора.

Помощь вместо обязанности

Что же делать? - спросите вы. Как разорвать замкнутый круг проблем, чтобы и помочь решить их самим регионам, и сделать это от чистого сердца, не считая свои деньги какой-то "контрибуцией" за право искупаться в море или побродить по горам с пользой для здоровья?

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тут есть двоякое решение: со стороны самих курортных регионов не стоит сразу "взвинчивать" сумму курортного сбора до максимума, чтобы дать людям привыкнуть к нему как к вынужденной необходимости. Очень важно и аргументировано разъяснять тем, кто будет его платить: деньги эти вернутся сторицей – ведь в следующий их приезд туристов будет встречать новая набережная, построенная в том числе и на их средства, а через год на территории их любимого санатория заработает бювет с лечебной минералкой, и ехать за ней через весь город не придется. Такую информацию можно размещать на билбордах, да хоть на санаторно-курортных путевках – это наверняка увидят и оценят.

Ну а отдыхающим следует осознать тот факт, что сделать все и сразу не сможет никто. И если вы действительно цените свой отдых и душой прикипели именно к этому месту, не пожалейте денег, чтобы сделать его лучше.

Ведь вы же бросаете денежку в море, чтобы вернуться к нему опять?..