Игорь Коротченко: боевики в Ханкенди – проблема для Южного Кавказа

Мирные инициативы Баку и Москвы по ситуации вокруг Ханкенди заблокированы вооруженными сепаратистами. Их присутствие в Карабахе служит главным фактором нестабильности на Южном Кавказе. Политический аналитик Игорь Коротченко рассказал, как именно армянские НВФ и кадровые войска на территории Азербайджана создают угрозы для всего региона.

Блокада доставки российской гуманитарной помощи в Ханкенди вооруженными сепаратистами показала, насколько остро сейчас стоит вопрос о разоружении армянских боевиков, окопавшихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Именно вооруженные националисты являются основным препятствием для мирной реинтеграции армян в Ханкенди в правовое поле Азербайджана и нормализации ситуации в регионе. О том, как активность армянских боевиков в Карабахе влияет на ближайшие перспективы Южного Кавказа", "Вестник Кавказа" побеседовал с генеральным директором Каспийского института стратегический исследований (Россия), главным редактором журнала "Национальная оборона", политическим аналитиком Игорем Коротченко.

Эксперт прежде всего подчеркнул, что сценарий масштабных боевых действий в Азербайджане сейчас не исключен. "Руководство армянских сепаратистов не рассматривает вопросы практической реинтеграции армян в правовое пространство Азербайджана. Продолжаются провокации вооруженного характера и со стороны сепаратистов, и на границе двух стран со стороны вооруженных сил Армении. Все это подогревает ситуацию и делает ее очень тревожной. Очень тонкая грань отделяет вооруженные провокации от начала широкомасштабного военного конфликта. Риски есть, и к ним нужно относиться исключительно серьезно", - призвал он.

Проблема боевиков в Карабахе

Риски будут сохраняться, пока в Ханкенди и вокруг находятся вооруженные сепаратисты и остатки ВС Армении. "Пункт о выводе вооруженных сил РА прописан в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, но пока мы видим, что никакого вывода, тем более разоружения не произошло. Боевики – оснащенные, экипированные – продолжают подрывную деятельность, даже расширяют ее. Предпринимаются попытки воздействовать на электронную аппаратуру гражданских самолетов, которые пролетают по воздушным коридорам, проходящим над регионом. И это является основанием для очень серьезного анализа и осмысления ситуации; все сценарии должны рассматриваться без исключения, в том числе с точки зрения парирования, когда угроза будет нейтрализована", - сказал Игорь Коротченко.

"Пока не происходит разоружения и вывода незаконных вооруженных формирований с территории Карабахского экономического района Азербайджана, мы вынуждены наблюдать попытки блокировать и процесс реинтеграции, и срыв всех намеченных договоренностей, включая достигнутые в Москве на уровне министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении. Напомню, они договорились о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, о запуске дороги Агдам-Ханкенди с последующим возобновлением работы Лачинской дороги при соблюдении таможенных и пограничных процедур Азербайджана. Эти договоренности были сорваны, последовали новые провокации политического и военного характера, усилилось втягивание в регион Франции и теперь США. Поэтому ситуация очень тревожная", - обратил внимание политический аналитик.

Проблема диаспоры

Игорь Коротченко добавил, что ни граждане Армении, ни население Ханкенди в большинстве своем не хотят воевать, но ситуацию чрезвычайно усложняет давление диаспоры. "Большая часть армянского общества, конечно, войны не хочет, а хочет нормального развития для достойной жизни. Не менее 55% населения Армении по опросам не желают повторения войны. Часть общества колеблется, есть определенные и достаточно значительные силы реваншизма. Но надо сказать, что настоящим двигателем реванша выступает в первую очередь армянская диаспора – и в России, и в других странах. Диаспора играет роль самостоятельного субъекта геополитики и принимает такие решения, которые не может принять Пашинян. Воздействие идет достаточно сильное в негативном контексте", - указал главный редактор "Национальной обороны".

"Мы видим, насколько сильное влияние имеет армянская диаспора на деятельность Конгресса США и на администрацию Байдена. То же самое в ряде европейских стран и даже в Латинской Америке. Сам фактор разрушительных действий диаспоры не дает возможности стабильного развития и урегулирования ситуации в регионе по Трехстороннему заявлению и последующим договоренностям. Не разблокирован коридор, который должен связать Зангиланский района Азербайджана с Нахчываном, Армения дезавуировала свои обязательства еще в конце прошлого года. Не начался процесс делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Не переданы карты минных полей, оставленных ВС Армении в Азербайджане после нескольких десятков лет оккупации. Продолжаются вооруженные провокации", - перечислил проблемы армяно-азербайджанского урегулирования Игорь Коротченко.

"Нынешняя риторика высших должностных лиц Армении – это покушение на территориальную целостность Азербайджана. Из-за этого в том числе остановлена подготовка мирного договора. Пашинян постоянно маневрирует, меняет позицию и ведет себя как политический шулер за карточным столом. Как с ним договариваться, о чем, если любые договоренности могут быть тут же дезавуированы, поскольку позиция Еревана изменилась? Также идет активное заигрывание Еревана с западными странами и с военно-политическими союзами и блоками, включая Евросоюз, НАТО и США. Очень деструктивно действует Франция, поэтому ситуация находится в такой динамике, что негативный прогноз занимает существенную часть возможных будущих событий", - заключил он.