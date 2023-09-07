Спецпредставитель МИД РФ и глава МИД Азербайджана обсудили действия Армении

Опубликовано: 20:54, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спецпредставитель главы МИД РФ провел встречу с руководителем МИД Азербайджана. В ходе беседы обсуждались последние события в ргеионе и урегулирование между Баку и Ереваном.

В четверг, 7 сентября, состоялась встреча спецпредставителя главы МИД России и главы МИД Азербайджана. Об этом рассказали в азербайджанском ведомстве.

Центральными темами беседы Игоря Ховаева и Джейхуна Байрамова стали ситуация на Южном Кавказе и урегулирование между Баку и Ереваном.

Байрамов акцентировал внимание на том, что действия Армении, направленные против территориальной целостности Азербайджана, мешают тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился мир.

Помимо этого, он указал на то, что отказ проживающих в Ханкенди армян от использования дороги, ведущей из Агдама в Ханкенди, на фоне заявлений Еревана о тяжелой гуманитарной ситуации носит политический, а не гуманитарный характер.