МИД Армении сообщил об имеющихся разногласиях с Россией

Опубликовано: 17:54, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Армении

МИД Армении подтвердил существующие разногласия с Россией. При этом в ведомстве отметили, что отношения двух стран нельзя назвать напряженными.

У Армении есть разногласия с Россией, однако отношения двух стран нельзя называть напряженными. Такое заявление сделал замглавы армянского внешнеполитического ведомства.

"С Россией у нас протекают рабочие отношения. Есть разногласия, обсуждения, но это не значит, что эти отношения можно характеризовать как напряженные"

– Паруйр Ованнисян

Он также рассказал, собирается ли Армения выходить из ОДКБ.

"Мы критикуем ОДКБ, но пока такого вопроса в нашей повестке нет"

– замглавы МИД