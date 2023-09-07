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МИД Армении сообщил об имеющихся разногласиях с Россией

министерство иностранных дел Армении
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Армении
МИД Армении подтвердил существующие разногласия с Россией. При этом в ведомстве отметили, что отношения двух стран нельзя назвать напряженными.

У Армении есть разногласия с Россией, однако отношения двух стран нельзя называть напряженными. Такое заявление сделал замглавы армянского внешнеполитического ведомства.

"С Россией у нас протекают рабочие отношения. Есть разногласия, обсуждения, но это не значит, что эти отношения можно характеризовать как напряженные"

– Паруйр Ованнисян

Он также рассказал, собирается ли Армения выходить из ОДКБ.

"Мы критикуем ОДКБ, но пока такого вопроса в нашей повестке нет"

– замглавы МИД

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