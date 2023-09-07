Выход Армении из ОДКБ отрицают в партии Пашиняна

Опубликовано: 14:59, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения не выходит из ОДКБ, в очередной раз заявили в Ереване. В то же время, армянский депутат уточнил, что ОДКБ уже сама ушла из Армении.

Ереван не производит никаких действий, направленных на выход страны из ОДКБ. Такое заявление сделал глава профильной комиссии Нацсобрания Саркис Хандадян.

По словам представителя правящей партии "Гражданский договор", дело обстоит ровно наоборот: это сама организация "умыла руки" и покинула Армению, ничего не сделав для ее безопасности.

Журналисты поинтересовались у политика, рассматривают ли власти Армении возможность перейти к другой системе безопасности. В ответ Ханданян заявил лишь, что Армения продолжает реформировать армию и готова сотрудничать со всеми, кто будет заинтересован в участии.

Напомним, в январе 2023 года Армения неожиданно отказалась проводить уже запланированные учения ОДКБ, затем избегала участия в учениях в других странах ОДКБ. Весной Ереван не стал заполнять квоту на пост замгенсека ОДКБ. Во вторник Ереван отозвал своего постпреда при организации. А накануне стало известно, что со следующей недели в Армении стартуют многодневные учения с участием США.