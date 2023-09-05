Армения и ОДКБ: Ереван отозвал постпреда при организации

Армения осталась без постоянного представителя при ОДКБ. Такое решение принял премьер-министр, его своим указом закрепил президент.
Кресло постпреда Армении при ОДКБ освободилось: Виктор Биягов отозван с этого поста и направлен в Европу. Соответствующие указы подписал по предложению армянского премьера Никола Пашиняна президент Ваагн Хачатурян.
В частности, дипломат теперь представляет Ереван в Нидерландах в ранге посла. Это назначение Биягов будет совмещать с армянским постпредством в ОЗХО
Экс-посол РА в Амстердаме Тигран Балаян возглавил дипмиссию в Бельгии и представительство страны в Евросоюзе.
Напомним, в этом году армянская сторона постепенно отходит от сотрудничества с ОДКБ. Ереван неоднократно поднимал вопрос о выходе из организации, отказывался проводить учения и принимать участие во встречах руководства организации.