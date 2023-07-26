Армения отказалась от учений ОДКБ

Опубликовано: 19:22, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учения стран ОДКБ пройдут без участия армянских спасателей. Такое решение было принято из-за загруженности работников. Учения пройдут в Беларуси осенью.

Спасателей из Армении на учениях стран ОДКБ "Скала-2023" не будет, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел этой страны.

Как заявили в ведомстве, Ереван принял такое решение в связи с "профессиональной загруженностью работников спасательной сферы".

Сами учения "Скала-2023" пройдут в сентябре на территории Беларуси. Участники будут отрабатывать действия при ликвидации последствий радиационной аварии.

Напомним, ранее Армения отказалась проводить у себя учения стран ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Их перенесли в Кыргызстан.