Союзник России поднял флаг США 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На армяно-азербайджанской границе, недалеко от реки Араз сегодня развевается американский флаг. Его подняли строители металлургического завода в Армении, чей проект нарушает международного право в сфере экологии. С их точки зрения, это послание Азербайджану, но на самом деле это сигнал для России.

Сегодня в Ерасхе – селе в Армении на границе с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана – был поднят флаг США. Произошло это на площадке строительства металлургического завода, рядом с которым армянские военные в последнее время регулярно завязывают перестрелки с азербайджанскими приграничными позициями. Цель военных провокаций в этом месте – изобразить Азербайджан перед внешними наблюдателями как атакующую сторону. Но в чем цель установки флага США?

Почему Ерасх?

Село Ерасх – одна из узловых точек грядущего открытия коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Именно по его территории проходит железная дорога из Еревана в Нахчыван, а также автотрасса в удерживаемый армянскими властями азербайджанский анклав Кярки. Всего в одном километре к югу от него расположен азербайджанский поселок Гейдарабад, чуть дальше – поселок Садарак, а в пяти километрах на запад начинается территория Турции.

Из-за географического положения Ерасх после Карабахской войны стал одной из точек постоянной напряженности на армяно-азербайджанской границе: не желая разблокировать коммуникации, Ереван организовал там регулярные обстрелы, чтобы создать видимость невозможности запуска железной дороги через Нахчыван и отказаться реализовать проект Зангезурского коридора без этой дороги. Кроме того, в селе дислоцировались российские пограничники, и армянское руководство пыталось подставить их под ответный огонь азербайджанской армии.

В связи с текущими радикальными переменами в армяно-азербайджанском урегулировании (Азербайджан установил пограничный пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, Армения признала Карабаха суверенной территорией Азербайджана) стрельба у Ерасха возобновилась, но с изменившимся содержанием – власти Армении придумали новую легенду для провокаций. В Ерасхе было согласовано строительство крупного металлургического завода, которое не могло не вызвать протест в Азербайджане, после чего завязываемые ВС Армении перестрелки стали подаваться в армянских СМИ как попытки Баку помешать запуску завода.

Что не так с заводом в Ерасхе?

Ерасх расположен непосредственно на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, следовательно, работа металлургического завода неизбежно скажется на экологии Азербайджана. Такие случаи, когда экономическая активность страны влияет на экологию ее соседей, регулируется Конвенцией Эспо (ООН), и Ереван как участник Конвенции, обязан согласовать проект завода с Баку и предоставить азербайджанской стороне участие в оценке экологических последствий его работы. Ничего этого, разумеется, сделано не было, армянские подрядчики просто начали готовить площадку для завода.

Одна из причин строительства завода в этом месте – близость реки Араз, разделяющей на разных участках территории Армении и Турции, Турции и Азербайджана, Азербайджана и Ирана, Ирана и Армении. Причем это крайняя точка русла реки на западе Армении, дальше Араз служит границей Нахчывана. Река необходима для слива сточных вод, а место выбрано так, чтобы максимум экологического урона от ядовитых стоков металлургического производства получали азербайджанские земли. В первую очередь пострадает водохранилище у города Нахчыван и его берег, но вред будет причинен и многим другим приграничным и даже удаленным от границ районам Азербайджана, ведь в Билясуварском районе Араз поворачивает на север и сливается с Курой, а та у Нефтчалы впадает в Каспийское море.

По экологической катастрофе в реке Охчучай, отравленной стоками Зангезурского медно-молибденового комбината, Баку может довольно точно судить о том, насколько опасным для экологии поймы Араза станет новый завод у Ерасха. Поэтому азербайджанские ведомства по официальным каналам работают сейчас над выполнением Арменией Конвенции Эспо. А Ереван, зная я об этом, устраивает стрельбу и рассказывает внешним наблюдателям, что Баку применяет силу против нарушающего международное право предприятия.

В чем смысл флага США в Ерасхе?

Заявление GTB Steel, бывшей "дочки" армянского GTB Holdings, об установке флага США на площадке строительства завода весьма туманно: представитель компании признал, что американский флаг не дает военной защиты, однако добавил, что он "констатирует решение совета директоров не уходить из Ерасха и продолжать стройку". Видимо, это намек на то, что по 50% акций GTB Steel с мая этого года принадлежит двум американским компаниям – CS Global Investments и Virtual Fonding. При этом на самом деле собственники у GTB Steel остались те же самые: семья покойного премьер-министра Армении Вазгена Саркисяна и американский индус Бобби Канг, контролирующие GTB Holdings.

Экономического смысла в такой тасовке компаний мало, зато политический довольно яркий: теперь завод строит компания, принадлежащая де-юре не армянским, а американским акционерам, и ответный огонь с азербайджанской стороны попадает как бы по американской собственности. Частица "как бы" тут принципиальна, потому что всем внешним наблюдателям понятно, что завод все равно армянский и руководить его работой будут армянские бизнесмены. Кроме того, юридические адреса акционеров ничего не меняют в том факте, что строительство завода нарушает Конвенцию Эспо (возможно, Саркисяны решили, что американское прикрытие позволит им это нарушение игнорировать).

Однако у флага США в Ерасхе есть куда более важный политический смысл – это замер глубины проникновения западных сил на территорию союзника России в очень непростой для Москвы период истории. Сначала режим Никола Пашиняна впустил в Армению двухлетнюю миссию "наблюдателей" ЕС, состоящую из силовиков, а теперь недалеко от российского погранпоста на армяно-турецкой границе развевается американский флаг. Получается, что флаг поднят для предупреждения Азербайджана, а на самом деле он предупреждает Россию: Армения теперь ищет защиты только на Западе. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян участвует сегодня в саммите ОДКБ в Минске, но это лишь соблюдение протокола, а реальные дела творятся на армянской земле.

Логичным следующим шагом Еревана станет приглашение американских сил в Ерасх и попытки поставить их под перекрестный огонь на границе. Вашингтон с удовольствием отправит солдат в Армению, но под пули ставить их не будет, у него другая задача – выдавить Россию с Южного Кавказа. То есть Ереван, преследуя свои антиазербайджанские цели, на деле добивается исполнения целей США.