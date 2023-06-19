Армения стреляет по Нахчывану

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Армянские военные ведут обстрел ВС Азербайджана в направлении Нахчывана. По данным Минобороны Азербайджана, на обстрел был дан адекватный ответ.

Министерство обороны Азербайджана информирует об очередном обстреле позиций своих военных со стороны ВС Армении.

«19 июня примерно в 13:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республик»

– Минобороны Азербайджана

На обстрел своих позиций в указанном направлении военнослужащие азербайджанской армии дали адекватный ответ.

Армения пытается усилить позиции на переговорах

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил, зачем Армения усиливает обстрелы в сезон активных переговоров с Азербайджаном.

"Напряженность на условной границе и в Карабахе со стороны вооруженных сил Армении имеет целью усиление переговорной позиции Армении в преддверии встреч в Вашингтоне и Брюсселе. Во-первых, предложение армянской стороны относительно Карабаха заключается в том, что должен быть сформирован международный механизм контактов между Баку и карабахскими армянами. Во-вторых, по делимитации и демаркации границы у армянской стороны два предложения: выбрать карту какого-то конкретного года либо разместить международную миссию от ООН, ЕС, еще каких-то структур на границе с отводом войск", - обратил внимание эксперт.

"Повышающаяся сейчас напряженность по задумке Еревана должна создать возможности для Армении актуализировать свою переговорную позицию, подчеркнуть, например, что при обстрелах невозможно определять границу и поэтому там должны быть международные наблюдатели с конкретной миссией от СБ ООН и так далее. Также это создает повод заявить, что подписывать документы сейчас невозможно. Нынешние перестрелки служат именно этой цели, Ереван стремится показать, что без международного вовлечения, отвода войск и внешней миссии на условной границе невозможно достичь каких-либо результатов", - пояснил Фархад Мамедов.

"Таким образом, до начала следующего переговорного трека эта нестабильная ситуация будет продолжаться. Еревану надо демонстрировать, что есть проблема, и для этой проблемы одних обязательств Азербайджана перед Арменией и обязательств Армении перед Азербайджаном недостаточно. В Армении уже присутствует миссия ЕС, и в армянском экспертном сообществе говорится о том, что было бы идеально, если бы непосредственно на границе была миссия ООН, поскольку она во время процесса делимитации своим присутствием минимизировала бы вооруженные инциденты. Инциденты, которые сама Армения и создает", - заключил политолог.