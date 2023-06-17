Армения ведет интенсивный обстрел Азербайджана в трех направлениях

Министерство обороны Азербайджана информирует в субботу об очередных обстрелах со стороны Армении.
«17 июня с 10:45 подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в Гедабейском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях»
– Минобороны Азербайджана
В ведомстве добавили, что азербайджанские военные принимают адекватные ответные меры, подразделения ВС Азербайджана взяли под полный контроль оперативную обстановку.
Обстрелы участились в последнее время, по мнению эксперта Дмитрия Солонникова, это связано с активизацией реваншистов и радикалов, которые стремятся обнулить прогресс, достигнутый на пути к миру в регионе.