Армения ведет интенсивный обстрел Азербайджана в трех направлениях

Опубликовано: 14:00, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обстрел позиций азербайджанской армии этим утром ведут ВС Армении. Огонь открыт в направлении Лачина, Кельбаджара и Гедабейского района. Азербайджанские военные контролируют ситуацию.

Министерство обороны Азербайджана информирует в субботу об очередных обстрелах со стороны Армении.

«17 июня с 10:45 подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в Гедабейском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, подвергаются интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях»

– Минобороны Азербайджана

В ведомстве добавили, что азербайджанские военные принимают адекватные ответные меры, подразделения ВС Азербайджана взяли под полный контроль оперативную обстановку.

Обстрелы участились в последнее время, по мнению эксперта Дмитрия Солонникова, это связано с активизацией реваншистов и радикалов, которые стремятся обнулить прогресс, достигнутый на пути к миру в регионе.