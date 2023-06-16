Армянские вооруженные силы и боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, трижды обстреливали позиции азербайджанских военных, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Ночью, с 00:15 до 00:20 по местному времени, вооруженными силами РА были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в населенном пункте Галакенд Гедабейского района. Огонь велся из стрелкового оружия с позиций, которые находились в селе Гейсу Басаркечярского района.
Помимо этого, армянские боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, где временно расположен миротворческий контингент из России, с 00:50 до 04:10 совершали обстрелы в направлении Шушинского района.
Также утром ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Обстрел произошел в 09:15 по местному времени и велся с населенного пункта Араздейен Ведийского района.
В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные действия.