Опубликовано: 9:42, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС Армении и боевики трижды подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии. В Минобороны Азербайджана заявили, что подразделениями АР были приняты ответные меры.

Армянские вооруженные силы и боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, трижды обстреливали позиции азербайджанских военных, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Ночью, с 00:15 до 00:20 по местному времени, вооруженными силами РА были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в населенном пункте Галакенд Гедабейского района. Огонь велся из стрелкового оружия с позиций, которые находились в селе Гейсу Басаркечярского района.

Помимо этого, армянские боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, где временно расположен миротворческий контингент из России, с 00:50 до 04:10 совершали обстрелы в направлении Шушинского района.

Также утром ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в поселке Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Обстрел произошел в 09:15 по местному времени и велся с населенного пункта Араздейен Ведийского района.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что азербайджанские военные приняли адекватные ответные действия.