Армянские военные и боевики обстреляли азербайджанские позиции в двух районах

Сегодня утром армянская сторона продолжила обстрелы азербайджанских позиций. Детали провокаций озвучили в Минобороны Азербайджана.
С 08:35 до 10:30 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, притворяясь, будто они выполняют сельскохозяйственные работы, попытались установить долговременные укрепления перед азербайджанскими позициями в направлении Физулинского района.
Однако азербайджанские подразделения приняли неотложные меры, и боевики сразу же приостановили работы.
В то же самое время, примерно в 08:45, армянские боевики обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции в Физулинском районе. Азербайджанские военные реализовали адекватные ответные меры.
Обстрел Лачинского района
Кроме того, обстрел сегодня осуществили также и ВС Армении. Начиная с 11:00, с позиций в направлении села Дыг Горусского района, они обстреляли из разнокалиберного оружия, включая минометы, расположенные напротив позиции ВС Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры"
– Минобороны АР