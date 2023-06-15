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Армянские военные и боевики обстреляли азербайджанские позиции в двух районах

Армянские военные и боевики обстреляли азербайджанские позиции в двух районах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Члены армянских НВФ и ВС сегодня обстреляли азербайджанские позиции. Кроме того, боевики в очередной раз попытались создать укрепления перед азербайджанскими позициями.

Сегодня утром армянская сторона продолжила обстрелы азербайджанских позиций. Детали провокаций озвучили в Минобороны Азербайджана.

С 08:35 до 10:30 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, притворяясь, будто они выполняют сельскохозяйственные работы, попытались установить долговременные укрепления перед азербайджанскими позициями в направлении Физулинского района.

Однако азербайджанские подразделения приняли неотложные меры, и боевики сразу же приостановили работы.

В то же самое время, примерно в 08:45, армянские боевики обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции в Физулинском районе. Азербайджанские военные реализовали адекватные ответные меры.

Обстрел Лачинского района

Кроме того, обстрел сегодня осуществили также и ВС Армении. Начиная с 11:00, с позиций в направлении села Дыг Горусского района, они обстреляли из разнокалиберного оружия, включая минометы, расположенные напротив позиции ВС Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры"

– Минобороны АР

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