ВС Армении атаковали пункт пропуска карабахских армян в Азербайджан

Опубликовано: 9:21, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения сегодня напала на азербайджанский пропускной пункт на границе в Лачине. Детали ЧП рассказали в ГПС Азербайджана. В результате есть раненый.

Армянские военные сегодня утром обстреляли погранично-пропускной пункт в Лачине, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

Обстрел был произведен в 08:45 (07:45 мск) с территории Армении. В результате был ранен азербайджанский пограничник. Азербайджанские пограничники открыли ответный огонь, подавив огневую точку противника. На данный момент оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений.

Раненый получил первую медпомощь, его жизни ничего не угрожает.

В ГПС АР подчеркнули, что ответственность за провокацию полностью несет военно-политическое руководство Армении.

Ранее информированный источник сообщил некоторые детали нападения. Обстрел был совершен из пулемета, с армянского поста напротив. Огонь был открыт во время ежедневной церемонии поднятия государственного флага Азербайджана. После того, как были приняты ответные меры, армянские военные покинули пост.