Армения неожиданно ударила по России… в Карабахе 

Армянские СМИ накануне опубликовали видеодокумент об обстреле войсками Армении российских миротворцев в Азербайджане вместе с азербайджанскими пограничниками. Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров объяснил, почему это произошло и что это означает для региона.

Накануне на границе Азербайджана и Армении произошел запредельный по уровню политического безумия инцидент: армянские войска обстреляли российских миротворцев. Причем сообщили об этом не азербайджанские и не российские, а армянские СМИ.

Что случилось на границе Азербайджана и Армении?

Итак, накануне утром у КПП, расположенном в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана на въезде в Лачинский коридор, группа азербайджанских пограничников пересекла мост через реку Хакари, чтобы в его начале установить флаг Азербайджана в честь отмечавшегося накануне Дня национального спасения (именно 15 июня 1993 года общенациональный лидер Гейдар Алиев приехал из Нахчывана в Баку, чтобы возглавить руководство республикой). Как и всех, кто находится в зоне временно размещения российских миротворцев, их сопровождала группа представителей РМК. В тот момент, когда флаг был установлен, армянские снайперы с территории Армении обстреляли всех, кто находился на мосту. В результате был ранен один из пограничников.

Сразу нужно подчеркнуть, что мост не является трансграничным. В этом месте все русло реки Хакари и часть ее правого берега являются суверенной территорией Азербайджанской Республики, следовательно, мост целиком находится в Азербайджане. Иначе и быть не могло, поскольку мост был построен только силами азербайджанских дорожных строителей, без какого-либо участия армянской стороны (Армения была против открытия нового маршрута Лачинского коридора, поскольку хотела как можно дольше держать армянских граждан-нелегалов в городе Лачин). Армянские СМИ, пытаясь оправдать обстрел, заявили, что флаг якобы устанавливался на территории Армении, но это ложь. Азербайджанские пограничники действовали на земле своего государства, причем даже не у самой кромки условной границы.

После этого пост, с которого велся огонь по российским миротворцам и азербайджанским пограничникам, был ликвидирован ВС Азербайджана, а движение по Лачинской дороге остановлено представителями РМК на время расследования преступления. Таким образом, одной снайперской атакой Армения призналась в сохранении курса на конфронтацию с Азербайджаном, устроила блокаду карабахским армянам и нанесла удар по безопасности российских миротворцев.

Как Армения дошла до стрельбы по миротворцам?

Обстрелы азербайджанских граждан войсками Армении через границу и армянскими боевиками из зоны временного размещения российских миротворцев стали этим летом ежедневными, как во времена до разгрома армянской армии в 44-дневной войне. Рано или поздно стрельба должна была начаться и у азербайджанского КПП. Блокада карабахских армян – это мечта властей Армении с декабря прошлого года. Азербайджан не препятствует передвижению армянского населения Карабахского экономического района через границу, более того, фиксирует ежедневный пассажиропоток, предоставляя видеодокументы, опровергающие фейки Еревана, поэтому неудивительно, что армянские власти нашли способ, как своими силами закрыть Лачинскую дорогу. Удивительно другое – армянские снайперы стреляли по российским миротворцам.

Антироссийская риторика в информационном поле Армении поставлена на поток. Едва ли можно найти в армянских СМИ мнение о необходимости укреплять союзнические отношения республики с Россией: все хотят видеть Армению в ЕС и НАТО, а главное – как можно дальше от Москвы. Понятно, что часть экспертного сообщества и политических элит страны всегда была устремлена на Запад, но сегодня явно действует правительственный заказ на поощрение русофобии. Режим премьер-министра Никола Пашиняна подает пример, обвиняя Россию в невыполнении армянских националистических желаний и туманно угрожая выйти из ОДКБ. Что немаловажно, Пашинян уже даже в присутствии президента РФ Владимира Путина заявляет о необходимости ввода некой международной миссии в Карабах. Вместо российской миссии.

Чем же не угодили Еревану и армянским националистам в целом российские миротворцы в Карабахе? До прошлой зимы в Армении было невозможно встретить человека, недовольного их работой, поскольку ограниченность функционала РМК полностью устраивала сторонников реванша: миротворцы только сопровождали транспорт, едущий из Армении в Карабахский экономический район и обратно, но не занимались его фильтрацией, а также не применяли силу к окопавшимся вокруг Ханкенди армянским боевикам. По Лачинскому коридору в Карабах не ввозили разве что танки, а более мелкие вооружения, мины и армянские военные поставлялись сепаратистам постоянно. Когда в Ханкенди прибыл беглый миллиардер Рубен Варданян, он наладил вывоз в Армению награбленных азербайджанских полезных ископаемых.

Отношение начало меняться 12 декабря 2022 года, когда азербайджанские экоактивисты развернули акцию протеста у Лачинской дороги против разграбления Варданяном месторождений Азербайджана. Тогда российские миротворцы прекратили пропускать по Лачинской дороге в Карабах оружие и боевиков из Армении, что немедленно вызвало протест в Ереване. Однако тогда власти Армении еще не были готовы критиковать РМК напрямую и сочинили фейк "блокада Карабаха Азербайджаном". Вскоре реваншисты наладили контрабанду оружия в Ханкенди по объездным грунтовым дорогам – конечно же в сопровождении российских миротворцев, поскольку те сопровождают любой транспорт в зоне их временного размещения – и мотивации конфликтовать с РМК не было (впрочем, Пашинян, разместив "наблюдательную миссию" ЕС в Армении, уже вовсю призывал отправить западные силы в Карабах).

Радикальная перемена произошла 23 апреля, когда власти Азербайджана установили КПП на въезде из Армении в Лачинский район. Контрабанда оружия и боевиков в Карабах была прекращена в один момент. Азербайджанские пограничники и таможенники быстро наладили работу пункта пропуска, и положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года о Лачинском коридоре наконец-то были выполнены – теперь в Азербайджан из Армении могут въехать только мирные жители Карабахского экономического района. Именно тогда ограниченность функционала РМК и перестала устраивать армянских националистов, хотя в деятельности миротворцев ничего не изменилось: они все так же сопровождают транспорт и людей и ни к кому не применяют силу. Обвинения Пашиняна в адрес Москвы стали более прямыми и жесткими, его риторику мгновенно подхватили СМИ, расширив список претензий к России претензиями по работе РМК.

Удар по России

Тем не менее, обстрел российских миротворцев в Азербайджане с территории Армении – это из ряда вон выходящее событие. Одно дело – это слова, сколь угодно вызывающие и заряженные ненавистью, и совсем другое – покушение на убийство российских граждан, еще и представителей миротворческой миссии, еще и находившихся на территории другого государства. Только благодаря российским посредническим усилиям было получено согласие Баку на пятилетний переходный период для реинтеграции карабахских армян в азербайджанское правовое поле, но какой благодарностью Москве отвечает теперь Ереван? Стреляет по людям, которых еще недавно просил остаться в Карабахе навечно.

К преступлениям против граждан Азербайджана теперь добавились преступления против граждан России. Страна, ранее сочинявшая фейки об угрозах миротворцам с азербайджанской стороны, сама создает эти угрозы в действительности. Представители РМК вполне логично перекрыли Лачинскую дорогу, поскольку Армения перестала обеспечивать безопасность въезда в Лачинский коридор. Для восстановления движения необходимо сначала добиться от армянской стороны стопроцентных гарантий, что подобные инциденты больше не повторятся. И конечно же все участники этой трансграничной атаки на азербайджанских пограничников и российских миротворцев должен быть наказаны.

Безусловно, есть сценарий, что стреляли люди, контролируемые не официальной властью, а ее радикальной оппозицией из карабахского клана. Однако это никоим образом не снимает ответственности с режима Пашиняна. Арменией руководит партия "Гражданский договор" и правительство Никола Пашиняна, они отвечают за порядок на всей территории республики без исключений. Если где-то на границе до сих пор стоят солдаты, подчиняющиеся оппозиционным националистам, это вина прежде всего Еревана, а потом уже националистов. И если эти люди стреляют, ответственность за их действия, имеющие межгосударственное значение, несет Пашинян. Игнорировать эти инциденты и говорить, что они к этому отношения не имеют, армянские власти не могут – они обязаны провести расследование, наказать преступников и поставить у въезда в Лачинский коридор адекватных военных, а лучше сотрудников погранслужбы.

Но есть и другой сценарий – обстрел пограничников и миротворцев был организован официальной властью Армении. И утечка в армянские СМИ видео, на котором прекрасно видно и то, что азербайджанские граждане устанавливали флаг на территории Азербайджана, и то, что под прицелом снайперов оказались граждане России, была не случайной. Тогда это уже не риторический, а практический сигнал Москве о нежелании Еревана взаимодействовать с ней в армяно-азербайджанском урегулировании, отказ от российского посредничества. Если внешняя политика Армении стала полностью прозападной и антироссийской, а деятельность РМК перестала приносить армянским властям выгоду, то вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана для них закрывается вслед за вопросом о судьбе сепаратистского проекта.

Последствия нападения на азербайджанский КПП

На сегодняшний день можно с уверенностью утверждать, что Армения отказалась от идеи продлить работу российских миротворцев в Карабахе на 2025-2030 годы. Изначально было ясно, что РМК не останется в Азербайджане после ноября 2025 года, поскольку пяти лет достаточно для закрытия сепаратистского проекта в Карабахе и реинтеграции карабахских армян в азербайджанское правовое поле – однако Ереван по крайней мере настаивал на продлении миссии, чем вмешивался во внутренние дела Азербайджана. Ереван по-прежнему стремится вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, но в ином ключе, требуя организации международной миротворческой миссии в Карабахе вместо российской (чтобы в азербайджанские дела начали вмешиваться западные партнеры Армении).

Если верен второй сценарий, то режим Пашиняна не будет ничего делать для расследования инцидента. Закрытие Лачинского коридора миротворцами играет ему на руку, поскольку, во-первых, прекращаются контакты карабахских армян с азербайджанскими таможенниками, во-вторых, у фейка о "блокаде" Карабаха появляется реальная основа. Факт, что коридор закрыт по армянской вине, Ереван не беспокоит, главное – само по себе закрытие. Тем не менее, обстрел будет расследован – силами РМК. Незадолго до снайперской атаки на мосту побывал командующий российскими миротворцами генерал-полковник Александр Ленцов, и у него точно нет интереса спустить на тормозах это покушение на убийство его подчиненных. Минобороны РФ не оставит инцидент без ответа, а инструменты воздействия на армянских коллег у него есть.

Внешние наблюдатели в очередной раз получили документальное свидетельство того, как на самом деле обстоят дела в армяно-азербайджанских отношениях. Пока Азербайджан соблюдает свои обязанности по достигнутым договоренностям, Армения совершает военные преступления. Как бы ни старался режим Пашиняна представить себя жертвой, его агрессивность постоянно прорывается в публичное пространство. По какой-то причине большинство таких саморазоблачений связано с азербайджанским флагом, то есть ненависть вызывают даже государственные символы соседней страны. Это значит, что Армении предстоит еще очень большой путь к тому, чтобы начать жить в мире со своими соседями. На текущем этапе надо хотя бы начать наказывать тех, кто действует против урегулирования, в том числе тех, кто стреляет через границу.

Иначе выходит, что на словах Ереван предлагает Баку мир, а на деле – пулю из снайперской винтовки. Такая ситуация максимально не в интересах Армении, и чем раньше режим Пашиняна не только осознает эту простую истину, но и приведет свое поведение в соответствие с ней, тем быстрее на Южном Кавказе наступят мир и стабильность.