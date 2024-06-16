Евро-2024: за кого болеют армяне?

Сборная Армении не попала на ведущее европейское первенство, но Евро-2024 не останется без внимания армянских зрителей. Расскажем о пяти сборных, за которые болеют армянские футбольные фанаты и почему.

Чехия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На пятом месте в неофициальном рейтинге находится сборная Чешской Республики. Несмотря на то, чешских футболистов часто критикуют за слабую оборону и посредственное исполнение стандартов, фанаты высоко ценят напористый характер игры и прессинг, который футболисты Чехии навязывают своим оппонентам. Главный козырь сборной - молниеносные фланговые атаки, стремительный вход в чужую штрафную зону, которая часто оказывается для игроков голевым. Кроме того, сборная Чехии – сплоченный коллектив, где нет единоличных лидеров или ярких личностей, вокруг которых тренерский штаб формировал бы тактику и стратегию игры. Поэтому игроки не боятся значительных изменений в составе, либо непредвиденных травм.

Италия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На четвертом месте расположилась Италия и ее по-настоящему европейский стиль игры. Болельщики отмечают важную особенность итальянского футбола – вынуждать соперников делать ошибки. Футболисты стараются доминировать во владении мячом, используют фланговые атаки, однако никогда не стремятся в опрометчивые прорывы, хотя игру сборной трудно назвать вялой или медленной. Италия - тип сборной, в которой каждое имя громкое, а потому для армянских болельщиков это возможность проследить за игрой звезд любимых итальянских клубов. Кроме того, итальянцы весьма эффективно обороняются, будучи готовы похоронить множество перспективных атак.

Грузия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На третьем месте разместилась сборная по футболу из Грузии. Нельзя сказать, что армянские фанаты пристально следят за чемпионатом в соседней республике или регулярно посещает игры грузинских команд. Назвать десяток известных футболистов никто не сможет, а история футбольного соперничества армян и грузин характеризуется непримиримым духом. Однако армянские болельщики не перестают следить за матчами соседей в рамках важных международных соревнования, утверждая, что братское отношения народов Южного Кавказа выше спортивного противостояния.

Нидерланды

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На втором месте неофициального рейтинга расположилась сборная Нидерландов. Популярность голландского футбола в Армении обусловлена взрывными фланговыми атаками и одним из самых агрессивных типов игры в защите. Голландцы, подобно чехам, категорически отказываются выстраивать игру вокруг каких-либо одних игроков, предпочитая сложные командные комбинации. Изюминка игры сборной Нидерландов это ее тактические домашние заготовки. Поэтому из всех европейских сборных именно эту называют самой непредсказуемой.

Франция

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фавориты армянских болельщиков французы. Причем Францию любят за все то, чего нет у других сборных. Она не играет на запредельных скоростях (за исключением Килиана Мбаппе), не пытается доминировать во владении мячом, а тактическая победа в один мяч может удовлетворить сборную для прохода в следующий этап турнира, так как побеждать с разгромным счетом нецелесообразно. Французский футбол на национальном уровне может показаться незрелищным, однако это глубоко техничный, прагматичный, опытный футбол. Футболисты сборной Франции не боятся играть в короткий филигранный пас, активно используют оборону, неспешно реализуя стандарты с угла поля. Любители качественной игры уделяют внимание именно таким мелким аспектам, полагая, что в противном случае задорный темп соревнования непременно приводит к обидным ошибкам, которых французы стараются не допускать.