Евро-2024: за кого болеют армяне?

Чехия
На пятом месте в неофициальном рейтинге находится сборная Чешской Республики. Несмотря на то, чешских футболистов часто критикуют за слабую оборону и посредственное исполнение стандартов, фанаты высоко ценят напористый характер игры и прессинг, который футболисты Чехии навязывают своим оппонентам. Главный козырь сборной - молниеносные фланговые атаки, стремительный вход в чужую штрафную зону, которая часто оказывается для игроков голевым. Кроме того, сборная Чехии – сплоченный коллектив, где нет единоличных лидеров или ярких личностей, вокруг которых тренерский штаб формировал бы тактику и стратегию игры. Поэтому игроки не боятся значительных изменений в составе, либо непредвиденных травм.
Италия
На четвертом месте расположилась Италия и ее по-настоящему европейский стиль игры. Болельщики отмечают важную особенность итальянского футбола – вынуждать соперников делать ошибки. Футболисты стараются доминировать во владении мячом, используют фланговые атаки, однако никогда не стремятся в опрометчивые прорывы, хотя игру сборной трудно назвать вялой или медленной. Италия - тип сборной, в которой каждое имя громкое, а потому для армянских болельщиков это возможность проследить за игрой звезд любимых итальянских клубов. Кроме того, итальянцы весьма эффективно обороняются, будучи готовы похоронить множество перспективных атак.
Грузия
На третьем месте разместилась сборная по футболу из Грузии. Нельзя сказать, что армянские фанаты пристально следят за чемпионатом в соседней республике или регулярно посещает игры грузинских команд. Назвать десяток известных футболистов никто не сможет, а история футбольного соперничества армян и грузин характеризуется непримиримым духом. Однако армянские болельщики не перестают следить за матчами соседей в рамках важных международных соревнования, утверждая, что братское отношения народов Южного Кавказа выше спортивного противостояния.
Нидерланды
На втором месте неофициального рейтинга расположилась сборная Нидерландов. Популярность голландского футбола в Армении обусловлена взрывными фланговыми атаками и одним из самых агрессивных типов игры в защите. Голландцы, подобно чехам, категорически отказываются выстраивать игру вокруг каких-либо одних игроков, предпочитая сложные командные комбинации. Изюминка игры сборной Нидерландов это ее тактические домашние заготовки. Поэтому из всех европейских сборных именно эту называют самой непредсказуемой.
Франция
Фавориты армянских болельщиков французы. Причем Францию любят за все то, чего нет у других сборных. Она не играет на запредельных скоростях (за исключением Килиана Мбаппе), не пытается доминировать во владении мячом, а тактическая победа в один мяч может удовлетворить сборную для прохода в следующий этап турнира, так как побеждать с разгромным счетом нецелесообразно. Французский футбол на национальном уровне может показаться незрелищным, однако это глубоко техничный, прагматичный, опытный футбол. Футболисты сборной Франции не боятся играть в короткий филигранный пас, активно используют оборону, неспешно реализуя стандарты с угла поля. Любители качественной игры уделяют внимание именно таким мелким аспектам, полагая, что в противном случае задорный темп соревнования непременно приводит к обидным ошибкам, которых французы стараются не допускать.