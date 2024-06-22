Что и почему армяне смотрят на Олимпиаде?

Греко-римская борьба
Борьбе армяне относятся с большим уважением, называя ее "кох". Стилистика армянской борьбы близка к классической греко-римской, поэтому армянские спортсмены успешно выступают в этой олимпийской дисциплине. Здесь необходимо знать и уметь применить более сотни техничных захватов, подсечек и прочих борцовских приемов, чтобы уложить соперник на спину. Для контактного вида спорта, в процессе которого тело испытывает значительные физические нагрузки, умение быстро сориентироваться, обмануть соперника, применив комбинированную тактику - непростая задача. Зрелищность борьбе добавляет бесконечное количество приемов, которые борцы придумывают, готовят и осваивают в преддверии соревнований.
- В истории мирового спорта вписаны имена таких армянских борцов, как Саркис Варданян, Норайр Мушегян, Бенур Пашаян, Армен Назарян.
- На Олимпийских играх в Париже в двух дисциплинах по борьбе Армению представляют Арсен Арутюнян, Вазген Теванян, Славик Галсятян, Малхас Амоян и кумир всех армян, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Артур Алексанян.
Спортивная гимнастика
Гимнастика - один самых доступных видов спорта в Армении. Ею увлечены как юноши, так и девушки. Гимнастика один из тех видов спорта, в котором атлеты могут изобретать уникальные элементы.
- Один из таких "изобретателей" Альберт Казарян – икона армянской спортивной гимнастики, советский атлет, чьим именем назван один сложнейших элементов "Крест Азаряна". Но чтобы стать лучшим, оригинальной программы недостаточно. Спортсмен обязан выполнить все ее элементы максимально точно и чисто. Один неверный шаг при приземлении может лишить спортсмена призового места.
- На летних Играх в Париже армянскую сборную представляют лучшие гимнасты страны Артур Давтян и Ваагн Давтян.
Тяжелая атлетика
Один из самых любимых в Армении видов спорта - тяжелая атлетика. Армяне ее смотрят даже тогда, когда в соревнованиях не участвуют спортсмены, представляющие республику. Тяжелая атлетика показывает пределы человеческих возможностей, но это одна из самых травмоопасных дисциплин. Армянские юноши уверены, что рекорды, установленные в этой дисциплине, самые ценные, так как путь к заветным весам, которые порой кажутся запредельными для человеческих возможностей, занимает не менее десятка лет. Победы в тяжелой атлетике гарантируют атлетам титул самых сильных людей.
- Советский тяжелоатлет Юрик Варданян, призер Олимпийских игр 1976-го и 1980 годов, установивший 41 рекорд за свою карьеру, на родине стал национальным героем. В его честь исполняются песни, ему посвящают стихи, а в 2010 году была напечатана марка с изображением спортсмена.
- На олимпиаде в Париже сборную Армении представляют три атлета: Андраник Карапетян, Гарик Карапетян, Вараздат Лалаян.