Как, когда и почему появился Чемпионат Европы по футболу?

Мировые чемпионаты по футболу в том виде, в котором мы знаем их сегодня, проводятся с 1930 года, а вот Европейский чемпионат ”запоздал” на 30 лет. Когда появился УЕФА, почему возникла необходимость в европейском первенстве и кто стоял у истоков Чемпионата Европы - рассказываем в этом материале.

Футбол, которому более двух тысяч лет, сегодня самый популярный спорт на планете: футбольных фанатов по всему миру более трех миллиардов человек.

Чемпионат мира VS Чемпионат Европы

В 1904 году в была создана Международная федерация футбола, которая до 1909 года была исключительно европейской организацией. Однако с вступлением в нее Южноафриканской, Аргентинской и Американской ассоциаций она приобрела статус международной. У самой Европы собственной футбольной ассоциации не было, и первым на это обратил внимание член исполнительного комитета ФИФА Анри Делоне. В 1927 году он вместе с Хуго Майслем, известным австрийским футболистом и тренером, подал в ФИФА заявку на проведение Европейского кубка национальных команд. К несчастью для Европы, его предложение было отклонено. Уже в следующем году Международная федерация футбола решила провести первый Чемпионат мира по футболу в 1930 году в Уругвае.

Футбол после Второй мировой войны

Вторая мировая война обернулась катастрофой для футбола: чемпионаты мира 1942 и 1946 годов были отменены. Только к 1950 году ФИФА оправляется от последствий Второй мировой и проводит свой первый после длительного перерыва чемпионат, победителем которого становится Уругвай. У европейского футбола по-прежнему нет своей ассоциации и чемпионата.

Создание УЕФА

Однако все меняется спустя 4 года, благодаря инициативе Бельгии, Франции и Италии: в 1954 году в Швейцарии создается Союз европейских футбольных ассоциаций, исполнительным директором которого становится Анри Делоне. В следующем году УЕФА организует комитет по рассмотрению предложения о проведении первого Чемпионата Европы, которое впоследствии должно было быть одобрено ФИФА. Однако для ФИФА ЧЕ был прямым конкурентом Чемпионата мира. В итоге комитет УЕФА назвал идею европейского первенства по футболу ”преждевременной” и отправил ее на доработку.

Чемпионат Европы: за и против

В 1955 году вдохновитель Европейского чемпионата по футболу Анри Делоне скончался, но его дело продолжило жить. Борьба за первенство была непростой: европейские клубы, с которыми УЕФА проводил консультации, не горели желанием принимать участие в большем количестве матчей. Идея проведения ЧЕ была вновь отвергнута в 1956 году, а затем и в следующем 1957 году. Все изменил конгресс УЕФА в Стокгольме в 1958 году: большинство его участников проголосовали за проведение Европейского чемпионата, несмотря на возражения Западной Германии и Италии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый Кубок европейских наций

Жеребьевка первого Чемпионата Европы, который до 1968 года назывался ”Кубок европейских наций”, прошла в июне 1958 года. В первом соревновании европейских национальных команд по футболу приняли участие 17 стран: Австрия, Болгария, Чехословакия, Дания, ГДР, Франция, Венгрия, Греция, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Ирландия, Румыния, Испания, Югославия, Турция и СССР. При этом Италия, Англия и ФРГ отказались принимать участие в Кубке.

Первый официальный матч, с которого началось Евро, прошел 28 сентября 1958 года на стадионе ”Лужники” в Москве: победу над Венгрией одержала команда СССР. Первый гол самого первого в истории ЧЕ по футболу забил Анатолий Ильин на четвертой минуте встречи. Через два года, в 1960 году, в Париже СССР станет первым в истории чемпионом Европы по футболу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Успех Чемпионата Европы

Сегодня Чемпионат Европы не менее популярен, чем Чемпионат мира, привлекая исключительное внимание огромного количества фанатов по всему миру. Но и для самих участников чемпионата первенство Европы - это престиж, возможность заявить о себе и получить приглашение играть за лучшие европейские клубы. Несмотря на все сложности в начале пути, Чемпионату Европы удалось отстоять свои позиции и стать грандиозным событием в мире спорта.