Евро-2024 стартовал: дневник чемпионата

Андрей Корнеев

Вчера вечером стартовал чемпионат Европы по футболу, главное футбольное событие года. Матч открытия - Германия-Шотландия, проходивший на мюнхенском стадионе, ожидался, прежде всего, с позиций оценки потенциала одного из главных фаворитов Евро - сборной хозяев турнира.

Тест-драйв для Бундесманшафт едва ли можно посчитать удавшимся. Слишком велико было преимущество немецкой сборной над шотландцами. Причем многие эксперты отметили, что этот матч был в большей степени показателем слабости "горцев", нежели реальной силы одного из главных фаворитов Евро. Особых стараний для победы прикладывать не пришлось. Счет 5:1 говорит сам за себя. Причем шотландцы не сумели в итоге забить ни одного мяча, а единственный гол в свои ворота провел Антонио Рюдигер.

Состав сборной Германии не удивил, все главные "актеры" были на своих местах, Томас Мюллер и Лерой Сане ждали своего часа на скамейке запасных. Как и ожидалось, ключевыми фигурами в сборной Германии оказались молодые игроки – Флориан Вирц и Джамал Мусиала. На их счету два первых года Евро, забитых с интервалом в десять минут. К 20 минуте шотландская сборная проигрывала 2:0 и никакой контригры абсолютно не просматривалось. На исходе тайма был назначен пенальти в ворота Шотландии за грубый фол против Гюндогана. Удар Хаверца и второй тайм превращается в формальность – 3:0.

В перерыве обе команды произвели замены, но на характер игры они никак не повлияли. Шотландцы хотели что-то изменить, но никаких предпосылок для перелома в игре не просматривалось. Лидеры шотландской сборной Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед) и Эндрю Робертсон (Ливерпуль) ничуть не выделялись среди общей массы. Никлас Фюлькруг и Эмре Джан произвели "контрольные выстрелы", доведя счет до разгромного, а в промежутке между голами немцев "отличился" Антонио Рюдигер, который неудачно подставился под удар Скотта Макенны.

Но это было слабым утешением для шотландцев. Самое крупное поражение в стартовом матче ЕВРО за последние десятилетия – свершилось.

В сухом остатке – сборная Германии "на ходу", но для реальной оценки ее нынешних возможностей необходим более сильный оппонент. Хорош полузащитник "Барсы" Гюндоган, в ряде моментов здорово смотрелись Вирц и Мусиала, в порядке ветеран Кроос.

Но все эти подвиги совершились на фоне крайне слабой игры шотландцев. Чем занималась весь матч полузащита команды (всего 30% владения мячом) – большой вопрос для тренерского штаба. И это при том, что в контрольных матчах сборная Шотландии смотрелась совсем иначе.

Итак, один из фаворитов свой первый ход сделал. Евро стартовал!