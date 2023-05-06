Чего не едят в Армении? Каких продуктов и блюд нет рационе армян и почему?

Армянские застолья известны обилием блюд. В стране, где еда возведена в культ, едят много, отдавая предпочтение мясным блюдам, сыру и зелени, гарнирам, приготовленным из риса, гречки, картофеля и пшеницы. Расскажем о том, чего нет в рационе армян и почему.

Почему армяне не едят грибы?

Грибы в Армении можно найти в консервированном виде в магазинах, но свежих грибов не встретишь даже в лесах. Суровый горный рельеф местности препятствует росту и распространению мицелия, а густых лесов в стране очень мало. Собирать грибы в заповедных местах запрещено. Армяне вообще не разбираются в грибах. Кроме того, далеко не все грибы можно приготовить излюбленным армянами способом – на углях. Но даже маринованные грибы из магазина уступают по полярности прочим холодным закускам, поскольку долго перевариваются. Любящие сытно поесть армяне не употребляют грибы, утверждая, что от них испытывают тяжесть в желудке.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне не едят рыбные и мясные консервы?

Севанскую форель "ишхан" армяне варят, жарят и готовят на углях; рыбу горячего и холодного копчения едят с пивом. Но когда речь идет о сырой рыбе, то большинство армян утверждают, что им не нравится ее запах. Даже очищенные, консервированные морепродукты, которые лишены неприятного запаха, воспринимаются как мертвые, лишенные питательных веществ и витаминов. Армяне не сушат и не солят рыбу, полагая, что такой способ обработки рыбного мяса убивает его вкус.

Аналогичное отношение к мясным консервам.

Почему армяне не едят майонез?

В понимании армян настоящий соус должен быть приготовлен своими руками. Хорошим считается тот соус, который может со временем стать самостоятельным блюдом. Майонез в Армении непопулярен по нескольким причинам:

прочно ассоциируется с традиционными советскими салатами (оливье, крабовый, селедка под шубой), которые в современной Армении уже не готовят.

перебивает вкус любого блюда.

отталкивает высокой калорийностью и тем, что трудно усваиваться.

Почему армяне не едят холодец?

Вареное мясо в Армении используют в двух блюдах: хашлама и хаш. Хаш армяне варят больше суток, используя преимущественно свиные кости; затем в него добавляют зелень, соль, перец, а потом непродолжительное время настаивают, чтобы блюдо получилось густым. Полученный суп едят с сухим лавашем, который руками крошат в блюдо.

Хаш можно как пить, так и есть - в зависимости от консистенции. Традиционно хаш подают утром 1 января, поскольку он утоляет жажду, снимает признаки головной боли после бурной новогодней ночи.

Принцип приготовления холодца во многом схож с хашем, однако в Армении не остужают блюдо и уж тем более не добавляют в него желатин, чтобы жидкий мясной бульон не превратился в желе. Доведение блюда до студенистого состояния армяне считают лишней работой и тратой времени. По той же причине в Армении не популярны сладкие желе.