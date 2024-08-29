3 особенности армянского менталитета, которые могут неприятно удивить

Жизнь в Армении изобилует особенностями, резко контрастирующими с рекламными образами, которыми характеризуют облик гостеприимной южной республики. В этом материале расскажем о тонкостях поведения и проживания в Армении, которые могут не понравиться неподготовленным людям.

Почему в Армении повсюду самострой?

Традиционная армянская архитектура прекрасна: в ней собраны шедевры разных эпох и направлений – от церковного зодчества до модернизма. Однако в городах и селах дома изуродованы бесконечным числом всевозможных пристроек, навесов, веранд и балконов, которые "лепят" буквально из всего, что попалось под руку.

Поскольку в стране нет так такового централизованного БТИ, армяне увеличивают свою жилплощадь по мере своих желаний и возможностей. Самих жителей не смущает уродливый облик пятиэтажек или невзрачные виды целых улиц. Главное в этом деле заручится лояльностью соседей, чтобы те не стали жаловаться на "архитектурные новшества", которые могут затенить соседскую комнату или целый двор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Местные власти самострою не противодействуют, ссылаясь на армянскую традицию создавать себе уют из чего угодно, поскольку стройматериалы в стране дорогие. Жилой фонд многих домов в городах Армении ветхий, а потому власти со снисхождением смотрят на проблему невзрачных фасадов и дворов.

Почему в Армении не оформляют договоры об оказании услуг?

В Армении никто не обращается в строительные компании и не занимается поиском специалистов через социальные сети или сайты по найму рабочих. В стране всеобщего гостеприимства всё делается по знакоместу или по блату. Считается, что, к примеру, хороший сантехник не тот, у кого большой опыт, а тот, кого посоветовал друг, знакомый или родственник. Личное знакомство или личная рекомендация предусматривает отсутствие необходимости в заключение трудового договора, так как в Армении это считается дурным тоном.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армяне привыкли доверять рекомендованным людям, а если работа окажется неудовлетворительной, мастер обязуется ее переделать. В случае эксцесса, доказать что-либо в суде не получится, как и привлечь к ответственности нерадивого работника. Но это и неважно, поскольку куда большее значение имеет репутация человека, которая может сильно пострадать в случае отрицательной оценки. Такому горе-мастеру в будущем могут отказать и те, кто его ранее рекомендовал.

Почему в Армении не соблюдают личные границы?

Армяне не мыслят свою жизнь без тесного общения с соседями. В Армении не закрывают двери в многоквартирных домах. Соседи могут беспардонно зайти на кухню друг другу и отсыпать себе специй, приправ, или крупы для приготовления ужина. Такое поведение считается естественным, так как, в понимании армян, с соседями нужно дружить и по мере сил проявлять заботу. Правда, можно быть уверенным, что за квартирой всегда присмотрят, поскольку случайных лиц в армянских дворах и тем более подъездах не ждут.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Другая особенность подобных добрососедских отношений заключается в том, что люди могут без особого повода угощать друг друга кулинарными изысками. Как правило, армянские хозяйки готовят еду с избытком. Не каждая семья разделяет гастрономические предпочтения соседей, однако отведать угощения всё равно придется, потому что на утро вас обязательно спросят, понравилось ли оно вам.