3 особенности армянского менталитета, которые могут неприятно удивить

Почему в Армении повсюду самострой?
Традиционная армянская архитектура прекрасна: в ней собраны шедевры разных эпох и направлений – от церковного зодчества до модернизма. Однако в городах и селах дома изуродованы бесконечным числом всевозможных пристроек, навесов, веранд и балконов, которые "лепят" буквально из всего, что попалось под руку.
Поскольку в стране нет так такового централизованного БТИ, армяне увеличивают свою жилплощадь по мере своих желаний и возможностей. Самих жителей не смущает уродливый облик пятиэтажек или невзрачные виды целых улиц. Главное в этом деле заручится лояльностью соседей, чтобы те не стали жаловаться на "архитектурные новшества", которые могут затенить соседскую комнату или целый двор.
Местные власти самострою не противодействуют, ссылаясь на армянскую традицию создавать себе уют из чего угодно, поскольку стройматериалы в стране дорогие. Жилой фонд многих домов в городах Армении ветхий, а потому власти со снисхождением смотрят на проблему невзрачных фасадов и дворов.
Почему в Армении не оформляют договоры об оказании услуг?
В Армении никто не обращается в строительные компании и не занимается поиском специалистов через социальные сети или сайты по найму рабочих. В стране всеобщего гостеприимства всё делается по знакоместу или по блату. Считается, что, к примеру, хороший сантехник не тот, у кого большой опыт, а тот, кого посоветовал друг, знакомый или родственник. Личное знакомство или личная рекомендация предусматривает отсутствие необходимости в заключение трудового договора, так как в Армении это считается дурным тоном.
Армяне привыкли доверять рекомендованным людям, а если работа окажется неудовлетворительной, мастер обязуется ее переделать. В случае эксцесса, доказать что-либо в суде не получится, как и привлечь к ответственности нерадивого работника. Но это и неважно, поскольку куда большее значение имеет репутация человека, которая может сильно пострадать в случае отрицательной оценки. Такому горе-мастеру в будущем могут отказать и те, кто его ранее рекомендовал.
Почему в Армении не соблюдают личные границы?
Армяне не мыслят свою жизнь без тесного общения с соседями. В Армении не закрывают двери в многоквартирных домах. Соседи могут беспардонно зайти на кухню друг другу и отсыпать себе специй, приправ, или крупы для приготовления ужина. Такое поведение считается естественным, так как, в понимании армян, с соседями нужно дружить и по мере сил проявлять заботу. Правда, можно быть уверенным, что за квартирой всегда присмотрят, поскольку случайных лиц в армянских дворах и тем более подъездах не ждут.
Другая особенность подобных добрососедских отношений заключается в том, что люди могут без особого повода угощать друг друга кулинарными изысками. Как правило, армянские хозяйки готовят еду с избытком. Не каждая семья разделяет гастрономические предпочтения соседей, однако отведать угощения всё равно придется, потому что на утро вас обязательно спросят, понравилось ли оно вам.