Странные привычки армян: поцелуи, имена и еда навынос

У современных армян, как и у других народов, есть привычки, которые могут приятно удивить туристов или вызвать раздражение. Расскажем о некоторых из них.

Почему армяне целуются при встрече?

В Армении при встрече целуются и мужчины, и женщины. Бытовой этикет взрослых мужчин допускает поцелуй в щеку при встрече давних знакомых, близких людей друзей и родственников. Так армяне подчеркивают доверие, выражают искренность. Женщины могу позволить себе поцелуи в губы. Нередко можно наблюдать, как девушки держатся за руки, подчеркивая дружеский характер отношений. При этом в консервативной Армении крайне скептически относятся к однополой любви.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путешествуя по Армении, будьте готовы к тому, что вас в время знакомства могут поцеловать. Однако если вежливо ограничить тактильное знакомство дипломатичным рукопожатием, то на вас никто не обидится, поскольку на ментальном уровне армяне уважительно относятся к личному пространству.

Зачем армяне дают гостям с собой еду со стола?

В Армении много едят, а застолья никогда не бывают короткими. Приходить в гости сытыми не принято. Забудьте о диете и подсчете калорий, так как гостях есть придется много. Угощения могут быть самыми разнообразными, но доминировать будут мясные блюда. Армяне убеждены, что еды много не бывает.

По завершении застолья вам обязательно предложат взять еду с собой, поскольку, в понимании армян, если гостям понравилось блюдо, то они обязаны поделиться им с теми, кого за столом не было.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Некоторые усматривают в этой традиции сугубо практичный ход по реализации части излишков блюд, которые могут испортиться. Но армяне возражают, утверждая, что не предложить гостю взять порцию блюда с собой, значит продемонстрировать скупость, а вкусные блюда никогда не испортятся, поскольку попросту не успеют.

Почему у многих армян неармянские имена?

В Армении детям дают не только традиционные имена. Там немало Фридрихов, Фердинандов, Генрихов, Ричардов. Армяне шутят, что в их маленькой стране Францев Фердинандов больше чем когда-либо было в Австро-Венгрии.

В Армении любят красивые имена, а потому не обращают внимания на их происхождение и заимствуют самые разные варианты. Некоторые верят, что если дать ребенку имя, которое носил знатный человек, то это принесет удачу.

Другая популярная тенденция давать новорожденным сокращенные имена: Вова, Коля, Гриша, Миша существуют как самостоятельные и не образуются от полных Владимир, Николай, Григорий, Михаил.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

К примеру, отчество премьера страны Пашиняна - Воваевич, а отчество самого известного в Армении олигарха Царукяна - Коляевич. Эта тенденция восходит к повседневному общению армян, которые предпочитают обращаться друг к другу на ты, используя в разговорной речи уменьшительно-ласкательные имена. Полагая, что в обществе и в семье к человеку с именем Владимир все равно все будут обращаться как Вова, новорожденными сразу дают сокращенный вариант имени.

На эту тему существует анекдот о том, как новорожденному мальчику решили присвоить имя первого космонавта Юрия Гагарина; но назвали его не Юрием и даже не о Юриком, а Гагариком.

При в знакомстве с армянами будет не лишним уточнять их имена.