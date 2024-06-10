Евро-2024. День третий. Дневник чемпионата

Андрей Корнеев

Накануне состоялось три матча, из которых наибольший интерес представляли поединки Польша-Нидерланды и Сербия-Англия. Британско-сербское противостояние вызвало повышенное внимание не только с точки зрения спортивных, но и околофутбольных событий. На данный момент английские и сербские фанаты проявляют себя наиболее активно.

Чего стоит только "битва" с албанскими болельщиками, которые напали на кафе, где располагались поклонники сборной Сербии. Нет согласия у балканских друзей и с британскими суппотерами. В качестве превентивной меры было решено продавать на матче сборных только слабоалкогольное пиво, хотя вряд ли эта мера поможет сбить нарастающие страсти. И это только начало баталий, учитывая крайне агрессивный характер албанских фанатов, развернувших на матче с Италией флаги Армии освобождения Косово.

Нидерланды – Польша 2:1

Что касается самих матчей, то Нидерланды достаточно спокойно переиграли поляков, хотя первыми пропустили мяч. Отсутствие ключевого форварда Левандовского сильно ослабило атакующий потенциал польской команды – много движения, временами переходившего в откровенную суету, неподготовленные удары с дальних дистанций, навесы в никуда. Нельзя сказать, что их оппоненты провели феерическую игру, но даже в отсутствие Френки де Йонга голландцы смотрелись более солидно. Солировали Депай и Натан Аке. Удачной оказалась замена – ветеран из "Хоффенхайма" Вут Вегхорст забил решающий гол через 2 минуты после выхода на поле. Стоит отметить, что на этот раз тренер Нидерландов Роланд Куман угадал с выходом резервистов и добился победы 2-1. Но в целом обе команды не впечатлили.

Дания – Словения 1:1

Дания и Словения организовали первую ничью на Евро. Уровень поединка может и не соответствовал высочайшим стандартам, но интрига сохранялась до последних минут. Ветеран датской сборной Эриксен открыл счет в первом тайме, но в дальнейшем из датчан "вышел воздух", инициатива перешла к их оппонентам. Минимум три голевых момента создали словенцы в ходе второго тайма, но сумели реализовать только один – отличился Эрик Янжа. Сборная Словении продемонстрировала футбол в стиле "биться-бороться", но и этого хватило для достижения ничьи. Похоже, что разговоры об "удачном сплаве опыта и молодости" у сборной Дании – это попытка выдать желаемое за действительное. А вот Эриксен – герой, вернуться в большой футбол после того как твоя жизнь висела на волоске и снова выйти на высокий уровень – на такое способны единицы.

Сербия – Англия 0:1

Сербская сборная так и не смогла выйти на оптимальный уровень к моменту начала Евро-24. Крупная победа в товарищеском матче со шведами подарила болельщикам определенные надежды, но первый тайм с Англией их быстро развеял. Надежда в нападении на приму из "Ювентуса" Душана Влаховича это конечно здорово, но не похоже, что у тренерского штаба сербов был какой-то заготовленный план "Б".

Впрочем, английская команда, одержав минимальную победу не убедила. За весь матч соперники нанесли коллективными усилиями 6 ударов в створ ворот. Великий и ужасный Кейн за первый там совершил два касания мяча. Однако счет на табло, британцы стартовали с победы, а спустя месяц может никто и не вспомнит про стартовый матч, где большую часть времени можно было неспешно дремать, особо не вглядываясь в происходящее на поле действо.