Евро-24: Это неправильная сборная Франции, она играла в неправильный футбол

Андрей Корнеев

Поражение в полуфинале от Испании окончательно убедило даже самых ярых поклонников команды Дешама, что во французском футбольном королевстве явно что-то не так. Забив быстрый гол, французы также быстро пропустили два в ответ и до конца встречи безуспешно пытались отыграться.

Сборная Испании грамотно выстроила плотную оборону и, несмотря на отсутствие четырех ключевых игроков, относительно спокойно довела игру до желаемого результата.

Французские СМИ не стесняются в своих критических оценках. Мбаппе был просто не в форме, что честно признал после окончания встречи. Гризманн вышел только на замену и ничего принципиально не добавил серой и унылой игре национальной сборной. Коло Муани свой гол забил, но затем ушел в тень и был заменен в начале второго тайма.

Дидье Дешам в отчаянии выпустил на 79 минуте Оливье Жиру, который две последних встречи провел на скамейке запасных, но 37-летний форвард был фактически отрезан от мяча. Отдельные «лучи ненависти» достались Адриену Рабьо, которого эксперты назвали «бесполезным».

Главным виновником неудачи, судя по всему, объявят тренера французов. Дидье Дешам, комментируя исход встречи, отделался общими фразами:

Испания сегодня доказала, что является очень хорошей командой. Нам посчастливилось открыть счет, но соперник создал нам проблемы, поскольку лучше контролировал мяч. Сегодня Испания показала свое мастерство. Мы немного опаздывали и, вероятно, были не такими свежими, и это привело к техническим ошибкам, особенно в построении игры. Мы недостаточно часто шли вперед.

Все это хорошо, но как быть с таким фактом - на Евро-2024 сборная Франции забила только 1 гол с игры – испанцам в 1/2 финала. Кроме того, дважды соперники Франции забили в свои ворота. Плюс, реализованный пенальти Килиана Мбаппе. И это все.

Испания выходит в финал и это абсолютно заслуженный результат. Команда Луиса де ла Фуэнте одна из немногих на турнире играющих сборных. Потрясающий гол 16-летнего Ямаля, четкий удар с отскока Ольма – двух эпизодов хватило для победы над скучной Францией. Уверенный контроль мяча и игра по счету во втором тайме, феерической победы не получилось, но, с учетом кадровых проблем, лучше было поберечь силы для финала.