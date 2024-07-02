Вестник Кавказа

Испания стала первым финалистом Евро-2024

сборная Испании по футболу
© Фото: сайт УЕФА
Сборная Испания пробилась в финал Евро-2024, обыграв команду Франции. В финале испанцы сыграют с победителем противостояния Нидерланды – Англия.

Сборная Испании обыграла команду Франции и вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Игра в Мюнхене завершилась в пользу испанцев со счетом 2:1.

На гол французского нападающего Рандаля Коло-Муани, забитый на 8-й минуте, Испания ответила точными ударами полузащитников Ламина Ямаля (21-я минута) и Дани Ольмо (25-я).

В финале испанцы сыграют с победителем пары Нидерланды – Англия. Эта игра состоится 10 июля. Начало – в 22:00 (мск).

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