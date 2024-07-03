Вестник Кавказа

Англия вырвала путевку в финал Евро-2024

Англия вырвала путевку в финал Евро-2024
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Англии одержала победу над Нидерландами в полуфинале Евро-2024. В финале англичане встретятся с Испанией.

В Дортмунде завершилась полуфинальная встреча европейского первенства по футболу между сборными Нидерландов и Англии.

Победу в этой игре одержали англичане, которые с первых минут игры были в роли догоняющих. На 7-й минуте Нидерланды вышли вперед благодаря голу Хави Симонса.

Однако реализованный пенальти Харри Кейна на 18-й минуте и гол Олли Уоткинса в самом конце второго тайма принесли Англии победу.

Таким образом, за кубок поборются сборные Англии и Испании. Финал пройдет в Берлине 14 июля.

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