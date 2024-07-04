Нас ожидает финал Испания-Англия. Победа английской сборной над голландцами справедлива и заслужена

Да, по пенальти (Кейн забивает третий гол на турнире) есть определенные вопросы, но это не отменяет тот факт, что по количеству моментов англичане превосходили своих оппонентов. Отлично смотрелся Фоден, да и вся средняя линия отработала на «пятерку».
Второй тайм был исполнен в традиционной манере сборной Англии на Евро-24 – скучновато и осторожно. Гол Сака отменили, а все решил выход на замену Олли Уоткинса. 90+1, пас Палмера, удар вторым касанием – Англия проходит в финал.
Для команды Кумана полуфинал турнира кажется потолком возможностей. Уровень игроков сборной Нидерландов все-таки ниже, а лидеры играли неровно, не хватило стабильности во всех линиях. Депай был заменен еще в первом тайме. Маллена поменяли в перерыве. Усилий Гакпо и Симонса не хватило. Когда Англия отходила в оборону, атака голландцев демонстрировала отсутствие остроты, нестандартных ходов.
Рональд Куман после игры, в интервью AD, раскритиковал судью: «Что тебе следует делать как защитнику? Это не пенальти. Он хочет заблокировать удар, а Кейн бьет. Затем по инерции они сталкиваются друг с другом. Я думаю, что футбол разрушают такими решениями». Но после драки кулаками не машут.
Очередной прогноз "Вестника Кавказа" оправдался – в финале сыграют самая веселая и самая прагматичная команды турнира. Болеем за испанцев, которых суперкомпьютер статистической компании Opta объявил фаворитом турнира, оценив вероятность победы команды в 57,3 процента.
Но наш прогноз – победа Англии.
Решающие встречи таких турниров всегда проходят по особому сценарию, когда кроме мастерства и технического оснащения игроков требуется умение «терпеть», командный дух и немного везения. Чтобы не писали о подопечных Саутгейта – удача пока на их стороне. Есть ощущение, что и в финале она будет им сопутствовать. А вопрос – что важнее: победа или красивая игра, для будущих чемпионов Европы уже не будет иметь никакого значения.