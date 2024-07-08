Победа сборной Испании стала логичным итогом Евро-24

Андрей Корнеев

Ни одна другая команда не сумела столь ровно пройти весь турнир. Испанцы демонстрировали симпатичный, сбалансированный футбол. Отлично проявили себя молодые звезды – Ямаль, Уильямс. Стержневые игроки – Родри и Фабиан Руис подтвердили свой высокий класс. На фоне соперников по финалу команда де ла Фуэнте смотрелась сборной без слабых мест.

Англия осталась без чемпионского титула, но, положа руку на сердце, британцы не заслуживали победы. Слишком рациональная, тягучая игра на протяжении всего первенства едва ли умножила число поклонников команды Гарри Саутгейта, до полуфинала она смотрелась просто скучно. Фоден, Кейн, Беллингем, Деклан Райс не уступают в индивидуальном мастерстве своим испанским оппонентам, но в качестве коллективной игры Англия явно проигрывала «Красной Фурии». Как отметил обозреватель Kiсker, "тот факт, что «Три льва» сделали так мало при таких ресурсах, печален".

И все же фавориты в целом подтвердили свой высокий статус – Испания, Англия, Франция, Нидерланды образовали в итоге «большую четверку». Однако только испанцы могут занести турнир в свой безусловный актив. Остальные команды оставили противоречивое впечатление.

Португальцев и французов сгубила ставка на главных звезд – Мбаппе и Роналду. Уровень голландцев просто ниже, чем у остальных претендентов, так что им еще и повезло с сеткой. Германии, напротив, в этом отношении пришлось уже на первой стадии играть с будущим победителем, а по внешним впечатлениям потенциал Бундесманшафт вполне тянул на финал. Впрочем, у немцев после Евро продолжится смена поколений. Посмотрим, как будет смотреться команда без Мюллера и Крооса. Бельгия, похоже, также вступает в период перестройки, и в ближайшее время едва ли будет претендовать на титулы.

Прошедший Евро-24 никак не тянет на оценку - феерический турнир. Много проходных, откровенно скучных матчей. Эксперты прямо говорят о том, что число участников надо сокращать. Далеко не все звезды подошли к первенству в оптимальной форме, чувствовалась усталость от насыщенного и сложного сезона. Особенно это было заметно по французской сборной, которая не сумела реализовать и половину своего потенциала.

Испания в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы и, обогнав Германию, стала самой титулованной сборной на континенте. Лучшим молодым игроком признали Ямаля, а MVP первенства стал Родри.