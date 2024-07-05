Испания выиграла Евро-2024

Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу, обыграв англичан со счетом 2:1. Это 4-я победа испанской сборной на Евро.

Сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 2:1 и стала победителем чемпионата Европы по футболу.

Счет на 47-й минуте открыл испанский полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте сборная Англии отыгралась благодаря точному удару полузащитника Коула Палмера. А на 86-й минуте полузащитник Микель Ойарсабаль отправил второй мяч в сетку ворот англичан, принеся своей команде победу.

Выиграв все семь матчей на Евро, испанцы установили рекорд турнира.

Для сборной Испании это 4-ая победа на чемпионатах Европы. Ранее они побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Трижды Евро выигрывала Германия, по два раз – Италия и Франция.