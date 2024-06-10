Евро-2024 день второй: дневник чемпионата

Андрей Корнеев

Второй день европейского первенства подтвердил серьезность намерений основных фаворитов Евро-2024 – Испании и Италии. Особенно впечатляющей стала победа испанцев над сильной сборной Хорватии.

Судьба встречи была фактически решена в первом тайме, когда Мората, Фабиан Руис и Карвахаль забили три безответных мяча в ворота Доминика Ливаковича, одного из лучших голкиперов турецкого первенства (Фенербахче). Отлично проявил себя 16-летний Ламин Ямаль, переигравший в центре поля хорватских ветеранов Модрича и Брозовича. Подтвердились опасения специалистов относительно способности постаревшей сборной Хорватии противостоять значительно более молодым соперникам.

При этом хорваты превзошли своих оппонентов во владении мячом – 53% против 47% и ударам по воротам 13 против 8, но эта статистика в основном отражала ход игры во втором тайме, когда испанцы играли по счету, отдав мяч соперникам и выстроив плотную оборону. Ко всем бедам сборной Хорватии в концовке встречи Бруно Петкович не реализовал пенальти, а гол на добивании был не засчитан из-за нарушения правил.

Испанцы показали себя рациональной и четко выполняющей тренерские установки командой, классно сыграли лидеры, виден запас прочности во всех линиях. Лидеры хорватов постарели, а новый Модрич в поколении нулевых годов так и не появился. Будем дальше следить за Ямалем, юный вундеркинд действительно производит очень сильное впечатление, как и весь прошедший сезон в составе "Барсы".

© Фото: uefa.com

Скуадра Адзурра разобралась с Албанией, пропустив самый быстрый гол в истории европейских чемпионатов. Грубейшая ошибка обороны итальянцев поставили их в положение отыгрывающихся, но большего албанцы добиться не смогли. Буквально в каждом эпизоде, на протяжении всего матча чувствовалось превосходство сборной Италии, в которой самым полезным игроком был Никола Барелло. При этом албанцы произвели достойное впечатление и не выглядели безнадежными аутсайдерами. Велика вероятность, что у тех же хорватов возникнут проблемы во время личной встречи со сборной Албании.

Скрытым героем встречи стал албанец Недим Байрами, который не так часто отличается в составе итальянского "Сассуоло", а тут уже в первой игре такого уровня вошел в историю как автор самого быстрого гола ЕВРО-первенств.

Наконец, Венгрия-Швейцария 1-3. Тут все по делу, швейцарцы смотрелись быстрее, конкретнее в атаке, плотнее в защите, наносили акцентированные удары. Пусть во всех этих компонентах преимущество было не столь значительным, но сумма игровых достоинств обеспечила в результате комфортную победу. Венгерская сборная, откровенно говоря, впечатления не произвела.