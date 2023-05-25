Евгений Вахтангов и его театр

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Театром Евгений Вахтангов заинтересовался еще в гимназические годы. Он играл в любительских спектаклях в родном Владикавказе и в студенческом кружке Московского университета. Потом были драматические курсы, работа со Станиславским, преподавание, постановки на разных сценах и, наконец, создание своего театра в 1921 году.

Вахтангов во Владикавказе

Евгений Вахтангов родился во Владикавказе в семье крупного табачного фабриканта. Отец рассчитывал, что сын продолжит его дело, но Евгений еще в гимназические годы увлекся театром и участвовал в многочисленных любительских постановках. У мальчика был хороший музыкальный слух: почти самоучкой он играл на рояле, скрипке, мандолине и балалайке. В старших классах стал писать стихи, рассказы, очерки, некоторые его сочинения печатались в гимназических журналах.

Вахтангов в Москве

В 1903 году, окончив гимназию, он поступил на физико-математический факультет Московского университета и начал посещать студенческий театральный кружок. На втором курсе перешел на юридический факультет, а в январе 1905 года дебютировал как режиссер, поставив студенческий спектакль. Приезжая на каникулы во Владикавказ, Евгений организовывал спектакли и концерты местного музыкально-драматического кружка, сам участвовал в них и пытался создать свой театр.

Окончательный выбор профессии 26-летний Вахтангов сделал в августе 1909 года, поступив на драматические курсы актера Московского Художественного театра Александра Адашева. Там преподавали в основном актеры МХТ: Леопольд Сулержицкий, Василий Лужский, Леонид Леонидов, Василий Качалов, сам Адашев.

Начало карьеры

После окончания курсов в 1911 году Вахтангов был принят в труппу МХТ. На него обратил внимание Константин Станиславский и сделал своим главным помощником по работе с молодыми актерами. Вскоре Вахтангов стал преподавать актерское мастерство по системе Станиславского в Первой студии МХТ. Постепенно имя молодого актера и педагога стало приобретать известность: он участвует в спектаклях Художественного театра, преподает в студии, создает камерные спектакли, в которых играет сам, дает частные уроки. У Вахтангова появляется идея открыть студию, участники которой проверили бы систему Станиславского "на самих себе", могли бы "принять или отвергнуть ее, исправить, дополнить или убрать ложь".

Как студенческий кружок стал театром?

В декабре 1913 года к Вахтангову обратились студенты московских вузов. Становиться профессиональными артистами они не планировали, но хотели, чтобы Вахтангов поставил с ними недавно опубликованную пьесу Бориса Зайцева "Усадьба Ланиных". Режиссеру она не понравилась, однако студенты все-таки уговорили его взяться за спектакль. Своего помещения у них не было, занятия проходили то в студенческих комнатах, то в снятой на один вечер гостиной какой-нибудь частной квартиры.

Премьера состоялась 26 марта 1914 года в зале Охотничьего клуба в центре Москвы, спектакль провалился - раскритиковали и актеров, и режиссера. После этого скандала дирекция МХТ запретила Вахтангову любую работу вне стен театра и его Первой студии. Однако студенты, которым понравилось работать с режиссером, упросили его продолжить занятия. Осенью 1914 года ушедшая "в подполье" студия обосновалась в небольшой квартире двухэтажного дома в Мансуровском переулке (тогда ее и прозвали Мансуровской). В 1917 году коллектив открыто заявил о себе и стал "Московской драматической студией под руководством Евгения Вахтангова", а в сентябре 1920-го вошел в состав МХТ как Третья студия. Через год у нее появилось собственное здание на Арбате, 26 (там Театр имени Евгения Вахтангова находится и сегодня).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этот особняк Василия Берга, владельца уральских приисков, построили в 1873 году по проекту известного архитектора Александра Каминского. В 1890-х дом принадлежал уже братьям Михаилу и Сергею Сабашниковым, крупным книжным издателям, а после революции 1917 года был национализирован.

13 ноября 1921 года в здании на Арбате состоялся первый спектакль - Вахтангов поставил "Чудо святого Антония" Мориса Метерлинка. Эту дату и принято считать днем рождения Театра имени Евгения Вахтангова. 28 февраля 1922 года Третья студия МХТ сыграла еще одну премьеру - "Принцессу Турандот" по сказке Карло Гоцци. Главные роли исполняли лучшие ученики Вахтангова: Цецилия Мансурова, Юрий Завадский, Борис Захава, Борис Щукин и Рубен Симонов. В спектакле приемы итальянской комедии дель арте были переосмыслены, а персонажи-маски получили новую жизнь. Актеры прямо на сцене надевали костюмы сказочных героев и в то же время обсуждали злободневные темы. Вахтангов всегда стремился показать условность действия, происходящего на сцене, а личность актера отделить от персонажа, которого он играет.

Нет праздника - нет спектакля

- говорил режиссер.

"Принцесса Турандот" оказалась последней постановкой 39-летнего режиссера. Он скончался 29 мая 1922 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Театр после Вахтангова

После смерти режиссера руководство МХТ хотело закрыть студию, а актеров сделать частью труппы Художественного театра. Однако вахтанговцы сопротивлялись - они хотели продолжать дело своего учителя. Актерам пришлось преодолеть много трудностей, и 13 ноября 1926 года студия стала Государственным театром имени Евгения Вахтангова, а "Принцесса Турандот" продолжила жизнь на его сцене. У этого легендарного спектакля было несколько редакций. Первая, ставшая своего рода завещанием Вахтангова, сохранялась в репертуаре до начала Великой Отечественной войны. В 1963 году Рубен Симонов сделал вторую редакцию - с Юлией Борисовой, Василием Лановым, Николаем Гриценко, Юрием Яковлевым, она шла на сцене до 1984 года. В 1991 году, к 70-летию театра Вахтангова, Гарий Черняховский создал третью версию, которая была в афише до середины 2000-х.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До сих пор этот спектакль является для нас лидерским, и всегда внутри звучит: "Ах, как хорошо было бы, чтобы эта постановка возобновилась!" Но не находится тот смельчак, который смог бы сделать вариант не хуже, чем был при Вахтангове

- рассказывает Евгений Князев, который играл Панталоне в последней на сегодняшний день постановке "Принцессы Турандот".

14 сентября 2020 года перед зданием театра на Арбате открыли памятник его создателю. Авторами монументальной бронзовой композиции стали скульптор Александр Рукавишников, главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков и архитектор Игорь Воскресенский.