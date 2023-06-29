Что такое оползень? Предвестники, причины и правила выживания

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Оползень - это ЧС природного характера, спуск массы земли. Самые страшные оползни уносили жизни сотен тысяч человек. Расскажем, что такое оползень, каковы его причины и последствия, и что делать, чтобы спастись при оползне.

Оползень представляет собой чрезвычайную ситуацию природного характера, во время которой масса рыхлых пород отрывается от склона и, подчиняясь силе тяжести, съезжает вниз, при этом оставаясь единым целым и не теряя контакта с ложем.

Скорость оползня может быть самой разной: от очень низкой, когда движение земли человек не замечает, например, в районе полметра за год до буквально стремительных - 3 м/с. Чем быстрее оползень, тем он опаснее: у людей не остается времени на эвакуацию. Самая высокая скорость у оползней, вызванных землетрясениями. Впрочем, внезапно ускориться могут и самые медленные оползни.

Оползень, как и многие другие ЧС, можно предотвратить. Зная признаки приближения оползня, можно вовремя принять меры и спастись от уже надвигающейся стихии. Наконец, даже если вы оказались в самой зоне оползня, у вас есть шансы выжить и помочь другим.

Оползни: причины возникновения

Четыре из пяти оползней происходят из-за деятельности человека. К оползневой активности чаще всего приводят:

прокладывание дорог на склонах,

вырубка леса,

бездумное ведение сельского хозяйства,

взрывные работы.

МВД США

Природные причины возникновения оползней таковы:

подмыв водой одновременно с выветриванием и переувлажнением,

землетрясение,

подмыв склонов морем или рекой.

Очень часто оползень сходит после дождя. Ливни насыщают почву водой, которая выполняет роль смазки. В какой-то момент сила трения, за счет которой земля держится на склоне, становится меньше силы тяжести, и порода начинает скатываться вниз.

Последствия оползней

При оползнях масса земли может накрывать целые населенные пункты. Разрушаются здания и инфраструктура, становятся непроходимыми дороги, разрываются трубопроводы и ЛЭП.

МЧС РФ

Однако материальный ущерб - не самое страшное. Во время оползня могут погибнуть люди. Оказавшись под мощным слоем породы, человек умирает от сдавливания и нехватки кислорода.

Признаки приближения

Зная признаки надвигающегося оползня, можно заранее сообщить о близком ЧП спасателям и вовремя эвакуироваться.

Насторожиться стоит, если:

заклинивают, то есть перестают свободно открываться и закрываться двери и окна;

на оползнеопасных склонах просачивается вода;

на подпорных стенах, на стенах и фундаменте домов, на земле и дорогах появляются трещины;

земля у основания горных склонов вспучивается;

двигаются заборы и деревья;

слышен нарастающий шум, постепенно он переходит в грохот.

Что делать при оползне?

Если экстренные службы заранее предупреждают об оползневой опасности, то стоит готовиться к эвакуации:

закрыть все вентиляционные каналы, окна и двери в доме,

отключить свет и газ,

перекрыть воду,

подготовить документы и деньги, возможно - теплые вещи и запас продуктов.

Если времени на эвакуацию нет и до схода оползня всего несколько минут или если вы уже своими глазами видите, как он начинается, быстро убегайте туда, где масса земли не достанет вас. Таким безопасными местами могут стать высокие места или горы, которые остаются в стороне от потока. Минимальная высота, на которую надо подняться, - 100 м. Лучше избегать долин и ущелий - если ситуация неблагоприятна, то оползни могут произойти и там.

МЧС Дагестана

Если вы находитесь буквально в самом оползне, то есть на движущейся массе земли, выходите на улицу и двигайтесь вверх. Старайтесь уворачиваться от несущихся вниз камней и прочих предметов. Когда оползень остановится, будьте готовы к мощному толчку.

После оползня лучше не возвращаться сразу же на место ЧП - есть вероятность повторного схода. Когда опасность минует, помогайте спасателям освобождать засыпанных землей людей - они могут оставаться также в зданиях и в автомобилях.

Предупредительные меры

Избежать человеческих жертв и ущерба помогают предупредительные мероприятия. В их числе:

укрепление берегов реки и озер,

осушение мокрых глин,

дренажные работы,

засаживание склонов растительностью,

укрепление склонов сваями,

искусственное замораживание почвы.

Самые страшные оползни в мире

Наиболее смертоносным считается оползень, который произошел после мощного землетрясения в китайской провинции Ганьсу 16 декабря 1920 года. Точных данных нет, но, по разным оценкам, он унес жизни от 180 тыс до 200 тыс человек.

Другой мощный оползень, а точнее, целая их серия произошла во время Хаитского землетрясения в Таджикистане 10 июля 1949 года. За несколько дней до подземных толчков прошли ливни, земля напиталась влагой, так что последствия многочисленных оползней оказались чуть ли не более плачевными, чем самого землетрясения. Тогда был полностью уничтожен городок Хаит и два десятка кишлаков вокруг него. Погибли, по разным оценкам, от 12 до 30 тыс человек.

Жертвами оползня-лавины в перуанском городе Юнгай 31 мая 1970 года стали более 25 тыс человек. Землетрясение спровоцировало поток, который несся со скоростью до 335 км/ч. Город был полностью уничтожен и построен на новом месте.

ВДПО РФ

Где в России могут быть оползни?

Оползнеопасные территории занимают 40% от общей площади России.

Самые масштабные и мощные оползневые процессы идут в горных областях Кавказа и Урала. Подвержены оползням юг Сибири (берега водохранилищ и рек), а также прибрежная полоса на Дальнем Востоке.

На юге европейской части России сильнее всего оползни поражают:

Кубань,

Ставрополье,

горные и предгорные районы республик СКФО,

Черноморское побережье Кубани.

По площади оползней (относительно общей площади района) лидируют предгорья Дагестана и побережье Черного моря в Краснодарском крае.

Оползни и сели: отличия

Сели, в отличие от оползней представляют собой поток воды (и грязи) с обломками, а не единую массу земли.

Кроме того, оползни могут спускаться просто по поверхности земли. Сель, как правило, сходит по каналу - руслу реки или каньону.

Селевые потоки движутся очень быстро. Оползень же может быть как быстрым, так и медленным.