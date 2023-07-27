Александр Сумбатов-Южин - князь, руководивший Малым театром

Князю Александру Сумбатову было 24 года, когда он под псевдонимом Южин дебютировал на сцене Малого театра. В этом театре он служил до конца жизни: был ведущим актером, заведующим труппой, директором. Расскажем, какую роль в судьбе Южина сыграла комедия "Горе от ума", о его дружбе с Немировичем-Данченко, а также о карьере Сумбатова-драматурга.

Первые театральные опыты

Будущий актер родился 4 (16) сентября 1857 года в Тульской губернии, где служил его отец - кавалерийский офицер князь Иван Сумбаташвили. В 1863 году он вышел в отставку и вернулся в Грузию. Сначала семья поселилась в своем имении в Телети, а когда Сумбаташвили получил новое назначение и занялся проведением крестьянской реформы, переехала в грузинскую столицу.

Наш дом в Тифлисе был центром, где собирались благодаря уму и развитию мамы лучшие и умнейшие, "передовые" люди Тифлиса, сосланные на Кавказ студенты

- актер

Начальное образование Александр получил дома под руководством матери - Варвары Недзветской, а потом поступил в 1-ю Тифлисскую гимназию.

Здесь я узнал, что такое театр, тут же ощутил в себе актерские возможности, вскоре выразившиеся страстью к сцене. Театроманами были некоторые наши преподаватели, но особенно товарищи

- Сумбатов-Южин

В параллельном классе учился "первый друг и товарищ" Александра - Владимир Немирович-Данченко. По воспоминаниям Южина, будущий всемирно известный режиссер, один из создателей Московского Художественного театра уже тогда отличался "сосредоточенной серьезностью". Учитель русского языка Степан Иванович Рыжов предложил своим ученикам поставить спектакль по грибоедовскому "Горю от ума", а главные роли поручил Сумбаташвили и Немировичу-Данченко, не предполагая, конечно, как сложится жизнь его воспитанников. А тогда они вели споры, выпускали конкурирующие между собой классные литературные журналы, называя себя "редакторами-издателями". Спектакль, задуманный Рыжовым, не состоялся, но группа гимназистов, в числе которых были Сумбаташвили и Немирович-Данченко, начала самостоятельно готовить спектакли и ставить их в разных районах города.

Знакомство с Малым театром

В августе 1877 года выпускник гимназии отправился в Санкт-Петербург поступать на юридический факультет университета. Оказавшись проездом в Москве, он впервые посмотрел спектакль в Малом театре.

Виденное и пережитое мною всецело меня охватило, вытеснило все

- актер

Став студентом, свободные от занятий вечера он проводил в театре, общался с артистами и вскоре сам начал играть на клубных сценах Петербурга и сочинять пьесы. Летом 1880 года Сумбатов был на каникулах в Телети, написал пьесу "Дочь века", а на обратном пути заехал в Москву и прочитал ее в Малом театре. Пьеса понравилась, актеры начали распределять роли: предполагалось, что в спектакле будут заняты Мария Ермолова, Гликерия Федотова, Александр Ленский, другие ведущие актеры Малого. Для начинающего драматурга это было исключительной удачей, но "Дочь века" не пропустила цензура. Летом 1881 года сбылась давняя мечта Южина (эту фамилию он взял в качестве сценического псевдонима, а пьесы подписывал фамилией Сумбатов): Ермолова и Ленский пригласили его сыграть с ними три спектакля на сцене Ораниенбаума. Первое выступление с именитыми артистами было признано успешным, тем же летом еще одна ведущая актриса Малого - Серафима Яблочкина - выбрала пьесу Сумбатова "Листья шелестят" для своего бенефиса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Южин - актер Малого театра

В том 1881 году Южин получил приглашение в профессиональную труппу театра Бренко. Это был первый в Москве частный театр, где Анне Бренко, в недавнем прошлом артистке Малого театра, удалось собрать молодых и одаренных актеров. Южин сыграл там несколько ролей, а 30 августа 1882 года впервые вышел на сцену Малого театра, исполнив роль Чацкого в "Горе от ума". Его дебют привлек внимание публики и прессы, молодой актер быстро стал очень популярным. Репертуар Южина стремительно пополнялся: он играл в пьесах Островского, Тургенева, Гоголя, других русских драматургов; исполнял главные роли в пьесах Шекспира, Шиллера, Бомарше, Гете, а за роли в драмах Гюго "Рюи Блаз" и "Эрнани" в 1890 году был отмечен французским орденом Академических пальм.

Во главе Малого театра

В 1909 году, оставаясь ведущим актером, Южин стал управляющим труппой Малого театра, потом занимал другие руководящие посты, а в 1923 году был назначен директором Малого. Все это время он формировал репертуар, приглашал режиссеров для постановок. В Малом было много выдающихся актеров, но Южин понимал, что эпоха талантливых единиц в театре миновала и необходимо укреплять актерский ансамбль, пополнять труппу молодежью. Понимал он и то, что смена поколений невозможна без серьезной профессиональной подготовки. Между тем в апреле 1918 года была неожиданно закрыта Московская театральная школа, в которой преподавали известные актеры Малого театра. По инициативе Южина осенью того же года школа открылась снова, получив название "Драматические курсы при Государственном академическом Малом театре". Потом она несколько раз меняла названия, стала готовить артистов не только для Малого театра, а сейчас называется "Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Популярный драматург

В 1880-х - 1890-х годах Сумбатов стал одним из самых известных российских драматургов. Особую сценичность его разных по жанру пьес специалисты объясняли тем, что их автор сам был актером и прекрасно знал театр. Примечательно, что поставленную в 1885 году в московском Театре Корша пьесу "Соколы и вороны" Сумбатов написал вместе с Немировичем-Данченко. В Москве гимназические друзья много общались, даже породнились, женившись на двоюродных сестрах. При этом они во многом расходились в художественных вкусах, на этой почве часто спорили и ссорились.

Пьесы Сумбатова ставились в Малом и Александринском театрах (некоторые роли он писал с расчетом на определенных исполнителей), потом многие труппы в разных городах выбирали их для открытия сезона, а некоторые шли и на европейских сценах. Признанием заслуг драматурга стало его избрание в марте 1917 года почетным академиком Российской академии наук "по Разряду изящной словесности".

Последний год

7 декабря 1926 года в Малом шел спектакль "Горе от ума", в котором Южин играл Фамусова. Этот выход на сцену оказался последним для народного артиста Республики. Со здоровьем у актера становилось все хуже, в том же году он покинул пост директора, став почетным директором и председателем художественного совета Малого театра. Летом 1927 года Южин отправился на юг Франции на лечение, а 17 сентября, на следующий день после своего семидесятилетия, скончался за письменным столом, закончив работу над пьесой "Рафаэль". Гроб с телом актера на пароходе доставили из Марселя в Батуми, а оттуда в специальном вагоне он был отправлен в Москву. 25 октября Южина похоронили на Новодевичьем кладбище.