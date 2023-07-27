Михаил Лавровский - легенда балета Большого театра из Тбилиси

Михаил Лавровский - потомственный артист балета, хореограф и педагог. Более четверти века он танцевал ведущие партии в Большом театре, а потом стал создавать спектакли в России и за рубежом, делиться опытом с молодыми коллегами и сниматься в кино. О семье прославленного танцовщика и его любимых ролях расскажем в этом материале.

Сын хореографа и балерины

Михаил Лавровский родился в семье хореографа Леонида Лавровского и балерины Елены Чикваидзе. Его мама начала заниматься балетом в родном Тифлисе - училась в студии классического танца, созданной в 1916 году итальянской балериной Марией Перини, а затем - в Ленинградском хореографическом училище (ныне Академия русского балета имени Вагановой). Там ее первым педагогом была Мария Романова - известная балерина и педагог, мама Галины Улановой, которая училась вместе с Еленой, а выпускала ее прославленная Агриппина Ваганова.

После окончания училища Чикваидзе поступила в труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский) и одновременно танцевала в Ленинградском академическом Малом оперном театре (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского - Михайловский театр). Там на репетиции она познакомилась с Леонидом Лавровским, художественным руководителем балетной труппы театра. Он ставил балет Бориса Асафьева "Кавказский пленник", в котором Чикваидзе исполняла партию Черкешенки. Премьера состоялась 14 апреля 1938 года, в том же году Лавровский стал художественным руководителем балета Кировского театра и занимал этот пост шесть лет.

Когда началась Великая Отечественная война, Чикваидзе уехала из Ленинграда в Тбилиси, там 29 октября 1941 года родился Михаил Лавровский. В 1944 году семья переехала в Москву. Леонид Лавровский в течение двадцати лет возглавлял балетную труппу Большого театра, а в 1964-1967 годах являлся художественным руководителем Московского хореографического училища (ныне Московская государственная академия хореографии). Чикваидзе до 1957 года танцевала в Большом, а потом до 1982-го была там педагогом-репетитором.

Лавровский танцевал в Большом?

Московское хореографическое училище Михаил Лавровский окончил в 1961 году и сразу был принят в труппу Большого театра. Этот театр он называет родным домом, в котором "практически вырос - с десяти лет", и напоминает, что тогда хореографическое училище официально было при ГАБТ и находилось совсем недалеко - на Пушечной улице. Своими учителями в Большом танцовщик называет Алексея Ермолаева и Асафа Мессерера.

И, конечно, отец. Отец обладал удивительной способностью заставлять исполнителя мыслить самостоятельно. При этом он оставался даже как бы в стороне, не навязывая своих советов

- отмечает Лавровский.

Вскоре молодой артист стал получать первые роли в качестве солиста. Одна из самых известных работ Лавровского того времени - Принц в балете Сергея Прокофьева "Золушка". С этим спектаклем связан его первый зарубежный успех - на гастролях в Лондоне в 1963 году.

Тогда отец написал на программке: "Дорогой сын, поздравляю тебя с признанием у лондонцев и огромным успехом! Все пред тобой открыто, и все зависит от тебя. Трудись и учись владеть собою. Целую, обнимаю, поздравляю! Твой отец и руководитель"

- вспоминает Лавровский.

Партию Альберта в балете Адольфа Адана "Жизель" танцовщик называет одной из самых любимых и рассказывает о том, как она появилась в его репертуаре. Леонид Лавровский репетировал с однокурсницей Михаила Наталией Бессмертновой, приглашал сына помогать ему, а потом поинтересовался, не хочет ли он станцевать Альберта, и получил отрицательный ответ.

Я считал, что эта лирическая партия мне не подходит

- объясняет артист.

Однако отец убедил его - роль Альберта Лавровский исполнял долго, этот герой, по словам танцовщика, "рос вместе" с ним.

В 1964 году главным балетмейстером Большого театра стал Юрий Григорович. Лавровскому он доверял ведущие партии в своих постановках: в 1965 году - роль Ферхада в "Легенде о любви" Арифа Меликова, годом позже - заглавную партию в "Щелкунчике" Чайковского. 1968 год принес Лавровскому главную роль в "Спартаке" Арама Хачатуряна, которую называют его самым большим достижением и визитной карточкой. Сам артист считает, что эта партия стала его звездным часом и оказалась переломной в карьере. Для Лавровского Спартак, как и Альберт, самая любимая роль. Это противоположные по характеру образы, но артист находит в них и что-то общее: "И Альберт, и Спартак - романтические персонажи. Оба трагические, только в "Жизели" больше лирики, а в "Спартаке" - откровенной героики".

В 1970-х репертуар Лавровского пополнился еще тремя главными партиями в постановках Григоровича - Принц Зигфрид в "Лебедином озере" Чайковского, Виктор в "Ангаре" Андрея Эшпая и Иван Грозный в одноименном балете на музыку Прокофьева.

Григорович - великий хореограф. Он создал новое, но сохранил старое в идеальном состоянии, мы приобрели замечательные спектакли, но не потеряли азы

- отмечает артист.

А Григорович говорит о нем как о танцовщике "виртуозной техники, огромного обаяния и необузданного темперамента". В Большом Лавровский танцевал и другие ведущие партии - Базиль в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Вацлав в "Бахчисарайском фонтане" Асафьева, Ромео в "Ромео и Джульетте" Прокофьева.

Солистом ГАБТ он был до 1988 года, потом стал балетмейстером-репетитором, занимался с Артемием Беляковым, Владиславом Лантратовым, Михаилом Лобухиным, Игорем Цвирко, другими нынешними звездами Большого.

Лавровский - балетмейстер и педагог

Лавровский всегда стремился проявить себя в разных творческих ипостасях, поэтому еще в 1979 году окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа (ныне Российская академия театрального искусства). В 1983-1985 годах он являлся художественным руководителем Тбилисского государственного академического театра оперы и балета имени Палиашвили, возобновил там балет своего отца "Ромео и Джульетта", поставил джаз-балет "Порги и Бесс" на музыку Джорджа Гершвина и исполнил в нем роль Порги. В 1990-х - начале 2000-х как педагог и балетмейстер Лавровский сотрудничал с Театром оперы и балета в Нови-Саде, Хьюстонским балетом, труппой "Токио-балет", хореографической школой Анны Барт в Берлине, Академией танца в Риме, другими театрами и балетными школами мира. В 2005-2008 годах он возглавлял балетную труппу Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Поставленные Лавровским балеты шли в Большом театре ("Фантазия на тему Казановы" на музыку Моцарта и "Матадор" на музыку Мануэля де Фальи), Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко ("Откровения" на музыку Валерия Кикты), на сцене Концертного зала имени Чайковского ("Ричард III" на музыку Мориса Равеля). В качестве хореографа он создал несколько фильмов-балетов, в том числе "Мцыри" на музыку Давида Торадзе и "Прометей" на музыку Александра Скрябина, исполнил в них главные роли.

С 2010 года Лавровский является художественным руководителем Московской академии хореографии, воспитал не одно поколение хореографов в ГИТИСе.

В 1993 году он создал в Москве хореографическое училище и стал одним из его первых преподавателей. С 2006 года училище является государственным и носит имя Леонида Лавровского, а Михаил Лавровский до 2018 года был его художественным руководителем.

Известен артист и любителям кино и сериалов: он снялся в главной роли в мюзикле "Али-Баба и сорок разбойников", в экранизации романа Анатолия Рыбакова "Дети Арбата" сыграл педагога по танцам Семена Григорьевича, а в историческом сериале "Звезда Империи" предстал в образе Мариуса Петипа.

У Лавровского много почетных званий, государственных и профессиональных наград. В их числе такие престижные, как приз журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Мэтр танца", премии "Золотая маска" за вклад в развитие театрального искусства и "Бенуа де ля данс" в номинации "За жизнь в искусстве".