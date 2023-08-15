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Телефонные террористы добрались до Большого театра

Цветение сирени
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В центре Москвы сегодня эвакуировали работников и артистов Большого театра – в его кассу поступило анонимное сообщение о "минировании", которое, конечно, не подтвердилось.

"Телефонные террористы" теперь атакуют большое искусство – объектом очередной диверсии сегодня они выбрали Большой театр в центре Москвы.

Анонимный звонок о якобы заложенной бомбе поступил в кассу театра. После звонка в соответствии с инструкциями руководство театра вызвало представителей спецслужб, которые обследовали здание. На время объявленной тревоги из театра были эвакуированы свыше 120 артистов и работников, передает РИА Новости.

Проверка показала, что никакой угрозы нет, никаких опасных предметов в театре обнаружено не было, рассказал представитель экстренных служб столицы.

"Проверка в театре завершена - чисто"

- представитель спецслужб

В России во многих учреждениях уже четвертый год раздаются такие телефонные звонки – "минируют" школы, вузы, суды, торговые центры, метро, и хотя ни разу такие угрозы не подтверждались, каждый раз они тщательно проверяются.

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