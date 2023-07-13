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Неизвестные "заминировали" Минфин и Госдуму

Неизвестные &quot;заминировали&quot; Минфин и Госдуму
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве "заминировали" здания Государственной думы и министерства финансов РФ. Сейчас ситуация спокойная, депутаты продолжают пленарное заседание. Также "заминирована" Останкинская башня.

Здания Государственной думы и министерства финансов России, а также Останкинскую башню "заминировали" неизвестные, сообщают экстренные службы Москвы.

В настоящее время ситуация в Госдуме спокойная. Отмечается, что все депутаты находятся на своих местах и продолжают пленарное заседание.

Стоит добавить, что информация о минировании зданий проверяется.

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