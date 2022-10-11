"Спартак" Хачатуряна: 70 лет на сцене

В феврале 1954 года в Доме творчества композиторов в подмосковной Рузе была завершена партитура произведения, ставшего впоследствии вершиной композиторского искусства Арама Хачатуряна. Расскажем о трех постановках балета.

9 июля 1950 года на первой странице партитуры будущего балета Хачатурян писал:

Приступаю с чувством огромного творческого волнения.

3,5 года понадобилось композитору для претворения своего художественного замысла. Важную роль в принятии решения обратиться к сюжету древнеримской истории и ее героике в образе Спартака сыграло путешествие по Италии.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Непосредственная близость к памятникам той эпохи, архитектура Рима, Колизей, античные картины и скульптуры — все это создавало в воображении Хачатуряна образы рабов и гладиаторов, впоследствии оживших в музыке композитора. В итоге музыкальный материал оказался настолько богатым, ярким и монументальным, что стал основой для трех разных постановок "Спартака", каждая из которых заслуживает упоминания.

"Спартак" Якобсона

Первой для "Спартака" стала сцена Мариинского театра (в прошлом Театра им. Кирова). Премьера состоялась 27 декабря 1956 года. Хореографию ставил Леонид Якобсон. По его совету растянутый на четыре акта балет был сжат до трех. Постановка потрясала своим размахом, а балетные критики отмечали новшества, привнесенные Якобсоном в танцевальную стилистику, отвечающую художественному замыслу и отлично воплощающую его. 2024 год объявлен Мариинским театром юбилейным Годом Леонида Якобсона в честь 120-летия балетмейстера, чей "Спартак" до сих пор сохраняется в репертуаре театра.

"Спартак" Моисеева

Вторую постановку уже на сцене Большого театра в Москве в марте 1958 года осуществил Игорь Моисеев. Мастер хореографии, прославившийся на весь мир своим Ансамблем народного танца, в своей трактовке "Спартака" ожидаемо сделал упор на массовые сцены. У Моисеева кордебалет не играл роль аккомпаниатора главным героям, а сам становился одним из них. И это придавало балету еще большую монументальность. К сожалению, в телевизионных архивах не сохранились записи моисеевского "Спартака". Характеристики о нем мы черпаем из отзывов и критики его современников.

"Спартак" Григоровича

Наконец, третья, и самая знаменитая, вошедшая в золотой фонд советского балетного искусства постановка Юрия Григоровича на сцене Большого театра, премьера которой состоялась 9 апреля 1968 года, стала своего рода визитной карточкой театра на многие десятилетия.

Это было новое прочтение музыки Хачатуряна, в результате которого она зазвучала современнее. "Спартак" Григоровича — это не "сцены из римской жизни" Якобсона и не подчеркнутая кордебалетом народность Моисеева. У Григоровича на первом месте — героика мужского начала, которую ненавязчиво оттеняют героини.

Свою постановку "Спартака" Григорович назвал "спектаклем для четырех солистов с кордебалетом", и эти слова прекрасно описывают художественную логику балетмейстера, его внимание к личностям Спартака и Красса и их философскому обрамлению в танце.

Советский театральный критик и режиссер Львов-Анохин писал:

"Спартак" — это самое яркое современное выражение традиций советской хореографии в области создания героического балета. Этот спектакль представляет собой торжество, триумф героического мужского танца.

В 1970 году за балет "Спартак" балетмейстер Григорович, художник Вирсаладзе, дирижер Рождественский, солисты Васильев, Лавровский, Лиепа были удостоены Ленинской премии в области театрального искусства.

Балет "Спартак" Хачатуряна и сегодня представлен в афишах Большого театра в постановке Григоровича и Мариинского театра в постановке Якобсона.