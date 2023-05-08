Жизнь композитора Андрея Бабаева, которого одинаково признают своим и в Армении, и в Азербайджане, была стремительной. Он прожил всего 40 лет, успев в 23 года стать руководителем Ансамбля Бакинской филармонии, а также написать музыку ко многим советским кинофильмам.

Карабахское детство

Андрей Аванесович Бабаев родился 27 декабря 1923 года в небольшом селе Мсмна Нагорно-карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР в крестьянской семье. В детстве он мог наблюдать за творчеством уличных музыкантов, слушать самые разные армянские и азербайджанские напевы и мелодии, которые позднее нашли отражение в его произведениях. Музыке Бабаев начал учился не где-нибудь, а в Шуше, ставшей творческой столицей АзССР, известной своими музыкальными традициями. Талант молодого человека быстро заметили и пригласили работать на Азербайджанское радио. В 1939 году Андрей Бабаев стал помощником дирижера Оркестра азербайджанских народных инструментов.

Война

Великую Отечественную войну музыкант Бабаев встретил в Баку 18-летнем возрасте. Несмотря на многочисленные просьбы взять его добровольцем, на фронт он так и не попал. Однако в 1941 года стал художественным руководителем Ансамбля песни и пляски Бакинского гарнизона, возглавляя его до конца войны. В 1943 году ему предложили работу в филармонии, однако Бабаев остаться со своим коллективом и лишь в 1946 году стал руководителем ансамбля Бакинской филармонии.

По заветам Хачатуряна

Поворотным событием в судьбе композитора стал переезд в Москву в 1950 году. Там он окончил аспирантуру Московской консерватории (ныне МГК имени Чайковского) на кафедре музыкальной композиции Юрия Александровича Шапорина. Исключительно демократичный и открытый в общении со своими учениками Шапорин поощрял их самостоятельность, был противником творческого затворничества, а потому много общался с самыми разными деятели культуры. Он и познакомил Бабаева с Арамом Хачатуряном. Своим ученикам Хачатурян низменно говорил о необходимости работать с богатейшими пластами национальной культуры народов Советского Союза. К тому времени Бабаев и сам сочинял мелодии с национальным колоритом, а Хачатурян настоял на том, чтобы композитор осваивал и серьезную музыку.

Я встретил девушку

Кинокартина "Я встретил девушку" (1957) режиссера Рафаила Перельштейна была не первой в карьере композитора Бабаева, но именно она принесла ему славу, позволив завоевать любовь миллионов советских кинозрителей. Несмотря на глубокий восточный колорит, удивительно трогательную, пронизанную любовью и теплотой песню, напевали даже серьезные партийные мужи:

Я встретил девушку, полумесяцем бровь, На щечке родинка и в глазах любовь.

Не менее популярными в тот период стали песни "Огонек", "Песня любви", "Только у любимой", "Почему", "Я тоскую без тебя", "Колыбельная", "Любимые глаза", "Отвечай, милая". Их пели популярные Людмила Зыкина, Владимир Нечаев, Евгений Кибкало, Владимир Канделаки, Батыр Закиров, Геннадий Каменный, Рашид Бейбутов.

Творческий почерк

Бабаев написал как сложные оркестровые произведения (оперы "Арцваберд", "Дядя Багдасар", множество кантат, рапсодий, спектаклей, увертюр, сюит), так и популярные песни. Музыкальная поэзия Бабаева воспевает любовь во всех ее проявлениях: любовь к людям, к родному краю, к жизни, родителям и, конечно, к женщине. Благодаря легким и нежным мелодиям, эта музыка не теряет своей актуальности и сегодня, хотя ее первыми слушателями было поколение пятидесятых и шестидесятых годов.