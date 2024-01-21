Лев-смайлик и Армения под водой: Симонян раскритиковал гимн и герб

Вопрос о смене государственных символов снова поднимается в Армении, и на высоком уровне – гимн и герб раскритиковал спикер Нацсобрания Ален Симонян.

Соратник Никола Пашиняна, председатель армянского парламента Ален Симонян заявил о том, что Армении нужен новый гимн, а также герб.

Список претензий к госсимволам он озвучил в своем канале в Telegram.

Гимн Армении

По мнению Симоняна, нынешний гимн нельзя назвать армянским: он не связан с Арменией и армянской музыкой. Произведение также, уверен политик, не подходит по критерии жанра.

"Не настаиваю на том, что нужно заменить музыкой великого Арама Хачатряна – прекрасной, непревзойденной, максимально армянской. Но очевидно, что смена нынешнего чужеродного гимна – необходимость"

– спикер

Нынешний гимн Армении был принят в 1991 году и представляет собой гимн РА 1918-1920 годов. Он создан на основе стихотворения Микаэла Налбандяна "Песня итальянской девушки", написанного еще в 1859 году. Музыку к нему написал Барсег Каначян. Автором гимна Армянской ССР был выдающийся композитор Арам Хачатурян.

Герб Армении

Говоря об армянском гербе, Симонян выразил недовольство изображением горы Арарат: судя по нему, Армения сейчас затоплена и находится под водой, да и в целом потоп вряд ли вызывает адекватные ассоциации, ведь это была кара для человечества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вызывает вопросы, по словам политика, и изображение льва. Симонян счел его напоминающим "смайлик". Неуместен, считает спикер, и меч в цепях.

Герб современной Армении, так же, как и гимн, повторяет герб первой Республика Армении.