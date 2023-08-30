Маквала Касрашвили – оперная легенда Большого театра из Кутаиси

Жизнь Маквалы Касрашвили связана с Большим театром. На его сцену она впервые вышла в 23 года, исполняла десятки заглавных партий, а сейчас занимается с певцами в рамках Молодежной оперной программы ГАБТ. Расскажем о самых известных ролях артистки, дружбе с Вишневской и Ростроповичем, а также о ее международной карьере.

Когда Маквала Касрашвили стала интересоваться оперой?

В детстве Маквала любила слушать радиопередачи о классической музыке, в которых рассказывали о театре "Ла Скала", звучали оперные арии в исполнении Энрико Карузо, Беньямино Джильи, Марио Ланца. Девочка пыталась петь вместе с этими выдающимися тенорами, даже не понимая слов. Передавали по радио и записи грузинских опер, которые ей тоже очень нравились. Однако серьезно заниматься вокалом Касрашвили, по ее словам, стала почти случайно.

Знакомые услышали, как я пою, и посоветовали ехать в Тбилиси. Мама испугалась: она растила нас с братом одна, и жили мы трудно

– певица.

В 13 лет Маквала начала учиться на вокальном отделении музыкального училища в родном Кутаиси, а через четыре года все-таки отправилась в Тбилиси и поступила в консерваторию. Она занималась у известной певицы и педагога, многолетней солистки Большого театра Веры Давыдовой, которая, по признанию Касрашвили, относилась к ней как "вторая мама" и создала ее как певицу.

Когда она училась на пятом курсе, в Тбилиси приехал заведующий оперной труппой Большого театра Анатолий Орфёнов. Он побывал на концерте студентов и пригласил Маквалу на прослушивание в ГАБТ. Оно прошло успешно, и в феврале 1966 года 23-летнюю Касрашвили зачислили в стажерскую группу. Потом она вернулась в Тбилиси, сдала госэкзамен, получила диплом и продолжила занятия в Москве.

Большой театр

Через год молодая певица была принята в труппу Большого. Ведущее место среди сопрано тогда принадлежало Галине Вишневской и Тамаре Милашкиной. Однако Касрашвили удалось не затеряться на фоне этих знаменитых исполнительниц: она сразу обратила на себя внимание зрителей и профессионалов партиями Микаэлы в "Кармен" Бизе и Графини в "Свадьбе Фигаро" Моцарта. С Касрашвили начал работать главный режиссер Большого театра Борис Покровский.

Борис Александрович сформировал меня и как актрису, и как личность

– певица.

Вместе с ним и Мстиславом Ростроповичем она подготовила партию Татьяны в новой постановке "Евгения Онегина" Чайковского и исполняла ее наряду с Вишневской. Творческое сотрудничество Касрашвили с Вишневской, которая стала для нее "примером во всем: и в служении профессии, и в прекрасных человеческих качествах", и Ростроповичем переросло в многолетнюю дружбу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Татьяну она с успехом пела и в Париже в 1969 году во время своих первых зарубежных гастролей с Большим. Очень важным в творческой биографии певицы стал 1971 год, когда она исполнила сразу три заглавные партии в премьерных спектаклях: Наташу Ростову в "Войне и мире" Прокофьева, Ольгу в "Псковитянке" Римского-Корсакова и Тоску в одноименной опере Пуччини.

Международная карьера

В 1975 году вместе с Большим Касрашвили впервые выступила в "Метрополитен-опера". Ее Татьяна, Наташа и Полина в "Игроке" Прокофьева получили отличные отзывы в прессе, и дирекция нью-йоркского театра пригласила артистку спеть в их новой постановке "Евгения Онегина". Именно в Мет в 1979-м состоялся самостоятельный зарубежный дебют Касрашвили. Там певица познакомилась с Лучано Паваротти, и прославленный тенор даже предлагал ей перейти к его импресарио.

Когда закончился двухмесячный контракт, меня уговаривали остаться. Дирижер Джузеппе Патане считал, что я со своими данными сделаю там большую карьеру. Но я не могла даже подумать об этом

– Касрашвили.

Через год она дебютировала в лондонском "Ковент-Гардене" и выступала там четыре сезона, получив признание как "моцартовская певица". Главный дирижер Королевского театра сэр Колин Дэвис подготовил с Касрашвили две партии, которые она не пела в Большом: Донну Анну в "Дон Жуане" и Вителлию в "Милосердии Тита" Моцарта. А ее партнерами в этих спектаклях были знаменитые Руджеро Раймонди, Томас Алленом и Кири Те Канава.

В Баварской государственной опере артистка впервые выступила в 1984 году. Сначала она спела Аиду, а потом исполнила заглавные партии еще в двух вердиевских операх: Дездемону в "Отелло" и Амелию в "Бале-маскараде". Вместе с Большим театром Касрашвили выступала в том самом "Ла Скала", о котором так мечтала в детстве, а как приглашенная звезда пела собственные спектакли в Риме, Флоренции, Болонье, Праге, Гамбурге, Варшаве, других городах.

В 1990-х певица снова вместе с Большим гастролировала в Нью-Йорке, кроме того, она выступала на фестивале Дмитрия Шостаковича в Сиэтле, участвовала в одном из самых известных фестивалей классической музыки в США – Бард-фестивале, исполняла там сочинения Чайковского и Шостаковича.

Партия, о которой Касрашвили долго мечтала

У Касрашвили сложилась не только успешная, но и длительная творческая карьера. В обширном и разнообразном репертуаре народной артистки СССР и Грузии было более 40 партий, но Турандот долгое время оставалась ее мечтой. И впервые эту партию она спела в 60 лет. В Большом театре оперу Пуччини поставила Франческа Замбелло, режиссер, с которой певица работала в США. Однако Касрашвили начала петь в этом спектакле не сразу, долго работала в классе с концертмейстером.

И вдруг я пришла в один прекрасный день к тому, что я искала, что я могу это спеть и свободно

– певица.

В 2002-2014 годах Касрашвили была управляющей творческими коллективами оперной труппы Большого театра: на этом посту она руководила крупной структурой, объединившей солистов, хор и миманс, а сейчас является помощником главного дирижера – музыкального руководителя ГАБТ.

Счастье, что после ухода со сцены моя жизнь продолжается в Большом театре, я живу жизнью Большого театра

– Касрашвили.

Много лет она занимается педагогической деятельностью. Касрашвили – профессор кафедры сольного пения Московской консерватории, преподает в Центре оперного пения Галины Вишневской, занимается с певцами в рамках Молодежной оперной программы Большого театра.

Для меня радость, если я чем-то могу помочь и научить. Это огромная нагрузка для моих лет, но я это делаю от души, с любовью и с удовольствием

– говорит певица.